保瑞進軍美國市場再下一城 砸9.7億收購無菌針劑廠

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-21 09:14

保瑞 (6472-TW) 布局美國市場再下一城，宣布斥資新台幣 9.7 億元收購美國公司 Emergen 旗下無菌針劑廠。保瑞指出，此一併購使保瑞在美國擁有第三座生產基地，持續拓展美國市場版圖，同時也是保瑞旗下首座無菌針劑廠。

保瑞說明，此次收購的無菌製劑廠區占地約 8.7 萬平方英尺，共有 4 條無菌針劑產線可支援實驗試製，以及商業量產所需的冷凍乾燥、玻璃瓶 (Vials) 充填與預填充注射器充填等各式技術製程。

此外，該廠區除了已通過美國 FDA 的查廠，協助現有客戶在美國市場量產多項產品外，同時也取得日本、韓國、澳洲、俄羅斯等多國藥監機構的合規認證，未來可視客戶需求，拓展美國市場之外的市場。

保瑞指出，針劑產能是保瑞為完整 CDMO 業務服務而積極尋找的市場機會，這次順利取得位於美國當地的針劑廠區，讓原先已有生產生技藥品無菌製劑原料藥能力的保瑞，進一步取得無菌針劑藥品成品生產的製造能力。同時，也可運用該針劑廠產能，協助客戶進行生技藥品開發及商業化產品量產應用。

董事長盛保熙表示，這次的策略併購強化保瑞在大分子代工業務上能為客戶提供的技術與服務，這個廠區是保瑞集團在全球的第 10 個藥廠據點，也代表保瑞集團朝全球 CDMO 代工業務與全球銷售業務世界級佼佼者的目標邁出最重要的一步。