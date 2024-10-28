全球成長靠金磚！IMF：未來五年陸貢獻世界經濟達22% 超過G7國家總和
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-28 12:30
國際貨幣基金 (IMF) 和世界銀行秋季年會上周在華府召開，根據 IMF 最新預估，未來五年全球經濟成長將更依賴金磚國家來推動，其中中國將成為最大貢獻者，貢獻率將達到 21.7%，超過所有七國集團 (G7) 的總和。
相較於 IMF 在 4 月公布的預測報告，金磚國家的經濟貢獻率得到進一步增加，以美國為首的 G7 貢獻則被下調。IMF 預估，未來五年中國、印度、俄羅斯和巴西等金磚國家的經濟成長將佔更大比重，美國、德國和日本等 G7 的預期貢獻則被下調。
該報告按購買力平價準則，根據價格進行調整，並且傾向於給於較為貧窮但人口基數較大的國家比富裕國家更大的權重。
基於該標準，IMF 認為，美國將在 2024 年至 2029 年期間為全球經濟成長貢獻 11.6%，G7 加總將貢獻約 18%，遠遠不及新興國家的貢獻率。G7 中的加拿大和義大利未來五年貢獻率甚至不足 1%，將遠低於孟加拉、埃及或者菲律賓的貢獻。
《彭博資訊》按 IMF 最新預測計算出未來五年中國將成為全球成長最大貢獻國，高達 22% 且超過 G7 成員國的總和，印度則是另一個全球成長主力，到 2029 年將佔全球成長近 15%。
關於其他國家的一些預測也顯示，全球經濟正變得日益依靠新興市場，尤其是基於購買力平價標準。
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