南韓無人機進入平壤事件 北韓公布最終偵察結果

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-28 10:30

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北韓國防省發言人周日（27 日）發布了南韓無人機滲透進入平壤事件的最終偵察結果，驗證了在北韓首都圈領域被發現的由南韓放飛的無人機起飛地點、入侵渠道和滲透目的，強調南韓的挑釁性行徑不容辯駁。

該發言人表示，國防省、國家保衛省等相關機關組成的偵察聯合小組，拆卸了無人機殘骸的飛行操縱模組，全面分析無人機飛行計畫和飛行歷史紀錄數據。

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無人機飛行操縱軟體的分析結果顯示，即使南韓軍方擅自派出無人機滲透進入平壤後一直回避責任，但其挑釁性行為不容辯駁。

飛行操縱軟體分析結果顯示：南韓制定飛行計畫時，同步擬定反北韓宣傳單空投計畫；若無人機飛抵空投目標點，飛行操縱模組將向空投器具發出信號。

北韓分析了 10 月 8 日入侵北韓、最終墜落的無人機飛行數據號碼。該無人機裡明確記載了反北韓宣傳單空投計畫和空投歷史紀錄。

北韓表示，已查明該無人機於 10 月 8 日 23 時 25 分 30 秒在白翎島起飛，經過黃海南道長淵郡和椒島周邊海域飛到南漕鴨島周邊海上後變更航線，經南浦市千里馬區上空滲透到平壤上空。

該發言人稱，客觀科學證據資料清楚地證明：無人機入侵目是空投反北韓宣傳單，且挑釁行為的主體、肇事者是南韓軍方。