自駕獨角獸文遠通行上市 2021年來赴美陸企最大IPO規模

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-26 12:22

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文遠知行週五 (25 日) 正式在納斯達克上市，成為「全球通用自動駕駛第一股」，此次 IPO 發行價為 15.5 美元 / 股，市值達 53 億美元，標誌著今年中國公司赴美最大 IPO 之一的成功。

文遠知行 (WRD-US) 週五掛牌首日股價一度較招股定價飆升逾 20%，最終收高 6.77%，報每股 16.55 美元。

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文遠知行（WeRide）成立於 2017 年，總部位於中國廣州，是一家專注於自動駕駛技術研發與應用的企業。該公司致力於開發 L4 級自動駕駛技術，推動智慧出行的普及與應用。

憑藉著自主研發的 WeRide One 自動駕駛通用技術平台，文遠知行已在自動駕駛計程車、微循環小巴和貨運車等多個場景中取得顯著進展。迄今為止，文遠知行已在全球 7 個國家的 30 個城市開展自動駕駛研發、測試及運營，成為全球唯一同時擁有中國、阿聯酋、新加坡和美國四地自動駕駛牌照的科技公司。

自 2017 年成立以來，文遠知行迅速崛起為全球自動駕駛產業的領導者。創辦人兼 CEO 韓旭擁有深厚的電腦視覺和機器學習背景，他的創業初衷是利用科技提升出行安全，節省時間。韓旭於 1998 年畢業於北京交通大學，隨後赴美深造，取得電腦工程碩士及博士學位。在創立文遠知行之前，他在自動駕駛領域累積了豐富的經驗，並始終專注於推動技術進步。

文遠知行成立 39 天后便完成首個封閉場地的無人駕駛測試，81 天內實現開放道路測試，創造了業界最快紀錄。該公司推出了多款自動駕駛產品，包括自動駕駛計程車、微循環小巴和貨運車等，形成了豐富的產品矩陣。與博世的策略合作進一步推動了其智慧駕駛軟體的開發。

根據招股書顯示，文遠知行在 2021 年至 2023 年的營收分別為 1.38 億元、5.28 億元和 4 億元，2024 年上半年營收為 1.5 億元，毛利率也逐年增長，達到 45.7%。儘管面臨高研發投入和長週期的挑戰，公司仍持續加大對研發的投入。

文遠知行的成功離不開背後強大的投資人團隊。啟明創投作為早期投資方，始終堅定支持，並與公司團隊密切合作，解決創業過程中的各種問題。啟明創投創辦人鄺子平表示，好的投資人應是「幫忙不添亂」的夥伴，願意在企業發展過程中提供支持。