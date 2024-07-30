自駕獨角獸文遠知行申請赴美上市 有望創2021年來赴美陸企最大IPO規模

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 10:14

繼滴滴在 2021 年 6 月底在紐約證交所掛牌上市後，中國自駕科技獨角獸文遠知行日前正式向美國證交所提交 IPO 申請書，擬以「WRD」為代碼在那斯達克掛牌上市

科創媒體《投資界》報導，文遠知行赴美 IPO 規模有望創近三年中國公司規模最大的一次，並將創造「通用自動駕駛第一股」。

根據灼識諮詢的資料，文遠知行是全球首家在 7 個國家 30 個城市進行產品營運和測試的自駕公司，同時也是全球唯一一家在四個國家（中國、美國、阿拉伯聯合大公國、新加坡）獲得自駕許可的自駕公司。由此可見，文遠知行覆蓋市場範圍之廣。

文遠知行的商業化收入主要來自於兩部分，一是銷售 L4 級別自駕汽車，主要包括自駕巴士、自駕計程車及自動駕駛環衛車以及相關感應器套組，第二則是提供 L4 級自動駕駛及 ADAS 服務，包括提供 L4 級自駕運行及技術支援服務，以及先進駕駛輔助系統 (ADAS) 研發服務。

灼識諮詢的資訊也顯示，文遠知行是全球第一家累積 1 萬輛 L4 自駕汽車訂單的自駕公司，也是各場景商業化里程碑中最先進的公司，文遠知行也是唯一一家在開發 18 個月內實現 ADAS 解決方案大規模生產的自駕公司，在同業中速度最快。

根據文遠知行提交的 IPO 申請文件，該公司在 2021 年至 2023 年營收分別為人民幣 1.38 億元、5.28 億元、4 億元，今年上半年營收為 1.5 億人民幣。文遠知行的毛利率在三年內成長近 20%，去年已達到 45.7%。

眾所周知，自動駕駛門檻高、投入大、週期長，因此虧損是必須直面的挑戰。經非國際財務報告準則 (non-IFRS) 調整後，文遠知行在 2021 年至 2023 年分別凈虧損人民幣 4.268 億元、4.017 億元和 5.017 億元，今年上半年為 3.161 億元，但美國自駕企業 Waymo、Cruise 每年營運與研發資金動輒上百億美元，文遠知行的資本利用率相對比他們高出很多。

存在虧損問題的創業公司尋求上市，往往被外界視為缺錢而急於融資，因此現金儲備也是觀察一家企業經營狀況的指標之一。

根據文遠知行的招股書，文遠知行現金、定期存款、理財投資總額在去年底約有 42 億人民幣。若按今年上半年調整後凈虧損 3.16 億人民幣粗略計算，仍能保證文遠知行正常研發和日常營運 7 年。

除文遠知行，多個中國自駕獨角獸正爭相奔赴 IPO。今年 3 月，縱目科技向港交所主機板提交上市申請，是該公司第三次闖關 IPO，之後來自深圳的佑駕創新，也在 5 月正式遞交港股 IPO 申請。