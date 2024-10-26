〈熱門股〉光聖光被動元件營收占比拉高 9月自結獲利靚 股價周漲10%
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-26 10:39
光通訊廠光聖 (6442-TW) 受惠於 AI 趨勢，帶動公司矽光子產品表現強勁，9 月自結稅後純益年增逾 2 倍，激勵本周股價上攻，25 日收盤價為 485 元，周漲約 10%，觀察三大法人動向，呈連二賣，共賣出 935 張。
光聖主要產品為連接器、光主動及光被動元件，而隨著 AI 浪潮帶動，矽光子技術重要性水漲船高，光被動元件營收占比約從三成提升到七成，帶動公司營收獲利成長，訂單可見度已達年底，下半年有望維持上半年高檔；而光聖的美系客戶持續鋪設資料中心，將會在美國 50 個州依序布建，有望拉動光聖未來營運。
而光聖為了因應營運增長帶來的資金需求，擬發行可轉換公司債 (CB) 募集約 10 億元資金，預計將於 11 月完成，光聖的 3 年期 CB 將以票面金額的 100%-103% 發行，滿 2 年時設有債權人的賣回權，實質收益率為 0%-0.5%，滿期贖回時光聖將依據票面金額收回，轉換溢價率暫訂為 5.01%-15%。
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