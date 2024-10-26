發票載具使用率6成創新高！雲端發票競賽「大戶」揭曉

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-26 10:31

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為推動發票雲端化，財政部舉辦「全國營業人開立雲端發票競賽」活動，鼓勵營業人主動開立並引導民眾使用載具儲存雲端發票，進而提升雲端發票使用率。今 (113) 年雲端發票使用率開出亮眼的成績單，截至 9 月，國人使用載具儲存雲端發票比率達 58.98%，再創新高，成效卓越。

財政部 24 日下午 3 時在景美財政園區舉行「113 年度雲端發票推廣活動頒獎暨成果記者會」，現場發表雲端發票推廣活動成果，並頒發全國營業人開立雲端發票競賽績優總機構獎，得獎營業人名單如下：

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資料來源：財政部

全國營業人開立雲端發票競賽自今年 7 月 1 日至 9 月 30 日，以營業人主動開立並引導民眾培養以載具儲存雲端發票的消費習慣為活動核心，共 2,353 家營業人參賽，累計開立雲端發票超過 1 億 8,157 萬張，整體增長高達 8.79 個百分點。