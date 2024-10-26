〈台積電運動會〉張忠謀：2024又是破紀錄的一年 台積電已是「真正兵家必爭之地」

鉅亨網記者彭昱文 新竹 2024-10-26 11:48

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台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (26) 日出席台積電運動會時表示，今年又是台積電破紀錄的一年，這五年以來，台積電已成為「真正的兵家必爭之地」，但嚴峻的挑戰也在眼前，不過，台積電有最優秀的團隊，一定能屢創奇蹟。

張忠謀表示，2024 年台積電在技術領先、製造卓越、客戶信任這三個大的支柱下，又邁進了一大步， 2024 年看起來又是破紀錄的一年，但最嚴峻的挑戰就在眼前。

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張忠謀進一步指出，五年前自己就曾在運動會上說，因為台積電的成功，已經成為地緣政治策略家的兵家必爭之地，這五年以來，台積電不再只是地緣政治策略家的兵家必爭之地，已經成為「真正兵家必爭之地」。

此外，張忠謀表示，三年前也曾提到，對於半導體、尤其是先進半導體產業而言，全球化已死、世界自由貿易已死，在這樣的環境中，台積電的挑戰就是要繼續發展，台積電擁有最優秀的團隊，一定能夠屢屢創奇蹟。