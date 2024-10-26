紐交所擬延長交易時段 22小時均可交易美股

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-26 11:28

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紐約證券交易所 (NYSE) 週五(25 日) 宣布，計劃將其 Arca 電子交易所的交易時間延長至每天 22 小時，旨在滿足全球投資者日益增長的需求。

根據新計畫，Arca 電子交易所將自美東時間工作日上午 1 時 30 分開市，晚上 11 時 30 分收市，但須經監管部門批准。NYSE 表示，將向美國證券交易委員會 (SEC) 提交相關規則。

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目前，NYSE 的股票延期交易從美東時間凌晨 4 時開始，一直持續到晚上 8 時。

此次延長交易時間仍屬於美股的盤前和盤後交易。正常交易時段為美東時間 9:30 至 16:00，所有在此時段外的交易需經過監管批准。此外，延長交易時段的清算將由美國存款信託與清算公司（DTCC）進行，DTCC 近期也宣布延長其營運時段。

NYSE 是全球最大的證券交易所，其母公司 ICE 洲際交易所表示，所有在美國上市的股票、ETF 及封閉式基金都將在新的 22 小時交易窗口內開放交易。市場主管 Kevin Tyrrell 表示：「這項舉措彰顯了美國資本市場的實力，以及全球對我們上市證券日益增長的需求。」