繼鳳凰城後 Waymo計程車機器人服務開放舊金山全體用戶

鉅亨網編譯許家華 2024-06-26 11:31

Waymo 機器人計程車先前在舊金山僅限量開放自動駕駛叫車服務，但現在已向該地區所有用戶開放。

Waymo 周二 (25 日) 在部落格發文表示，自從開放候補名單以來，已有近 30 萬人註冊「Waymo One」服務。經過一段時間的測試後，該公司於 8 月開始商用載客的運營。

Waymo 發文表示「我們致力於以負責任的方式，逐步發展我們的服務。我們與市和州官員、急救人員和道路安全倡導者密切合作，確保當地社區獲得可靠、安全、環保的運輸，並對行動性有正面影響。」

這是 Waymo 繼 2020 年鳳凰城之後第二次在全市範圍內推出。截至 2 月，該公司 Waymo One 車隊擁有約 700 輛汽車，其中約 300 輛汽車是其舊金山服務的一部分。

近幾個月來，由於碰撞和其他事故，無人駕駛汽車面臨公眾的強烈反對。 通用汽車 Cruise 自動駕駛汽車去年 10 月因發生碰撞事故導致調查，該部門也在去年 11 月暫停了所有無人駕駛業務，且遭加州當局吊銷執照。

然而，Waymo 經歷的爭議較少。該公司擁有龐大的公共事務業務，並與國家公路交通安全管理局和當地急救人員密切溝通。