以色列空襲伊朗 中國學者：象徵性行動 升級戰爭可能性不大

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-28 08:30

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以色列對伊朗本土發動迄今最大規模空襲，以色列國防軍發言人阿德拉伊上周六（26 日）凌晨發表聲明，稱以軍對伊朗軍事目標實施精準打擊，以反制伊朗近期對以色列的襲擊。

以色列當地時間上周六 6：00（台灣時間 11：00），以軍宣布，打擊伊朗的行動已經結束，空軍飛機安全返回以色列。

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據美國《Axios》報導，消息人士表示，以色列當天早上對伊朗祭出報復性空襲之前，曾警告伊朗不要還擊，以防止來回攻擊升級為更廣泛的衝突。

知情人士稱，以色列的消息是透過荷蘭外交大臣等多個第三方傳遞給伊朗。

消息人士還表示，以色列事先向伊朗明確表示他們準備攻擊的地方，以及不會襲擊哪些地方。

據《澎湃新聞》上周六報導，上海國際問題研究院外交政策研究所及西亞非洲研究中心研究員李偉建表示，以色列的舉動，已經表明了不想將兩國衝突升級為戰爭，涉以軍空襲的美國文件洩露、以軍僅選擇軍事目標等，都是為了不讓局勢失控，可以說是「雷聲大、雨點小」。

「以色列對國內和國外都要有一個交代，因此，軍事報復伊朗是意料之內的事情，但從規模和目標選擇上看，這次軍事報復是象徵性的，從雙方現在的表態看，兩國的衝突可能告一段落，兩國都不想爆發戰爭，都不符合各自的戰略利益。」李偉建指出。

德黑蘭中東戰略研究中心高級研究員 Abas Aslani 認為，襲擊事件表明以色列可能受到美國的影響，避免在該地區爆發全面戰爭。