【量大強漲股整理】特斯拉財報大好，車電股有機會成為Q4主流?CPO股如何解讀?

鉅亨研報 2024-10-25 18:33

‌



觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 179.15 億，投信賣超 4.86 億，自營商買超 5.83 億元，三大法人合計買超 180.11 億。

‌



美股漲跌互見，道瓊指數下跌 140 點，那斯達科與費成半導體分別上漲 0.7% 與 0.5%，(TSLA-US) 特斯拉第 3 季獲利優於預期一度飆升逾 17%，引領科技股走強，10 年期美債殖利率回落至 4.20%，初領失業救濟人數意外下降，10 月 19 日當週僅 22.7 萬人申請失業救濟。製造業 PMI 輕微回升至 47.8，服務業指數也小幅上漲，顯示經濟持續增長，顯示勞動市場走強，指標股特斯拉上漲 22%，(IBM-IS)IBM 跌 6%，(NVDA-US) 輝達小漲 0.6%；台股方面，今天在「特斯拉」概念股助攻下，加上電子權值股，（2330-TW) 台積電、（2454-TW）聯發科、（2317-TW）鴻海、（2382-TW）廣達全面走強，激勵指數走高，終場上漲 155.93 點，收在 23348.45 點，成交量微縮至 3004.72 億，今日收量縮紅 K 棒，重新站回 10 線多頭信心，近期因為市場觀望美財報表現與美國總統大選，國際資金轉為觀望，類股呈現輪動之下，盤面抗震族群已開始反映 Q4 與明年營運成長題材，加上上市櫃公司即將公布 Q3 季報，預期台股後市將進入類股輪漲，基期低族群、權值股有望輪流表態，未來的選股方向可留意 9 月營收或 Q3 財報亮眼股，列為口袋名單。

2024.9.23 佳螢點名預告的 2024 年第四季主流股，車電股再度點火向上，今表現突出，(6288-TW) 聯嘉，在特斯拉財報優於預期且未來展望樂觀的帶動下，帶量上攻漲停；另外佳螢中秋錦囊妙計公開預告的車用股，再度點火向上；(2233-TW) 宇隆漲近 6%，宇隆董事長劉俊昌表示，自有品牌行星減速機將跨入 AI 領域應用，「AI 時代宇隆不會缺席」，多元題材加持股價表態；

點名預告 (4569-TW) 六方科 -KY，大漲逾 +4% 再創波段新高! 來到 283 元大關!

(4569-TW) 六方科，為精密金屬零件 OEM 製造商，生產據點位於泰國北柳府，產品應用領域涵蓋汽車、工業應用、3C 電腦及醫療等產業，銷售對象遍布歐洲、美洲及日本等地之著名汽車 Tier 1 客戶；地緣政治下，泰國生產據點具備優勢，汽車類客戶新型號產品放量，下半年營運狀況將較上半年及去年同期成長，CPO 股再度攻勢再起，(3081-TW) 聯亞，大漲逾 +4% 以上，來到 364 元大關，聯亞（3081）23 日舉行法說會，財務長楊吉裕表示，美國主要客戶在資料中心 800G 產品，成長動能可期；另出貨給中國大陸電信業者的產品需求亦逐步改善，樂觀看待 2025 年營運成長；聯亞第三季揮別虧損，單季稅後純益為 800 萬元，每股稅後純益（EPS）為 0.09 元，已順利轉虧為盈，法人認為，隨矽光用 LD 出貨量持續放大，聯亞的營收、獲利將持續成長，可望轉虧為盈，計 800G 與 1.6T 矽光 LD 轉換完畢後，聯亞資料中心營收重回成長軌道，整體營運將脫離谷底向上。

昨日領先預告，今日解禁第一天將有機會表現! 果真噴出! 再度驗證! 歡迎驗證!

CPO 的 (3081-W) 聯亞，走高

聯鈞 (3450-TW) 卻回檔

如何解讀?

Q4 作夢行情啟動

該如何選股?

三大面報你知!! 都在影片中分

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

10/25 強勢股分享

【上市量大上漲股】

10/22 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

FB 粉絲團:【股市期皇后】

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師