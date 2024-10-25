中經院上修今年GDP至3.96% 成長模式內外皆溫

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-25 17:47

‌



中華經濟研究院今 (25) 日發布台灣經濟成長最新預測，全年經濟成長率 (GDP) 為 3.96%，較 7 月上修 0.15 個百分點，在內需和外貿雙引擎帶動下，成長模式為內外皆溫，各季 GDP 因基期因素逐季下緩，分別為 6.63%、5.06%、3.41% 和 1.14%。

中經院說明，此次略上修 GDP，主要是因美國成長表現超乎預期，而我國除了外貿受惠於 AI 等需求強勁，內需也因股市維持高檔，財富效果持續挹注民間消費成長，同時，投資因庫存去化近尾聲，企業投資意願回升，進一步推升經濟成長。

‌



中經院認為今年為均衡成長情勢，國內需求和國外淨需求貢獻各為 3.07、0.89 個百分點。

展望 2025 年，在全球經濟走勢持平，地緣政治風險猶存的情形下，預估全年我國 GDP 為 3.03%，較今年走緩，但仍在 3% 以上其中，內需貢獻 3.07 個百分點，而國外淨需求貢獻 0.89 個百分點。

中經院進一步說明，今年的內需方面，民間消費因股市成交熱絡和指數維持高檔的財富效果挹注，全年成長率約 2.67%。

而民間投資，因庫存去化改善，加上房市、都更熱絡，雖有央行打炒房措施，但比較基期偏低、公部門投資成長挹注，全年國內固定資本形成年增 2.89%，對經濟成長率貢獻由去年的負值轉為 0.77 個百分點。

出口方面，由於 AI、高效能運算 (HPC) 等全球需求暢旺，帶動相關商品出口蓬勃成長，出進口相互抵減下，全年出超 858.55 億美元，年增 6.27%；因商品貿易成長穩健，國人出國旅遊活絡，全年輸出、輸入年增率分別為 6.56%、6.75%，抵減後國外淨需求規模 3.48 兆元，年增 5.91%。