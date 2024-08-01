〈中經院發布PMI〉美國大選變數 台灣7月PMI續下滑1.5個百分點 連3個月呈擴張

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-01 18:50

中經院 (1) 日發布 7 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)、非製造業採購經理人指數 (NMI) 雙雙下跌，且 PMI 下跌 1.5 個百分點為 52.2%。中經院表示，7 月 PMI 已連續 3 個月擴張；雖因美國總統選情造成台灣製造業波動，同時中國大陸極端氣候影響部分產業的生產與採購進程，使指數續跌，但展望下半年景氣，不至於大幅滑落。

7 月台灣 PMI 已經連續 3 個月呈現擴張，較上月回跌 1.5 個百分點，5 項組成指標中，新增訂單、生產以及人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間上升、存貨則持續緊縮；若以產業別來看，包括基礎原物料、電力暨機械設備都轉為緊縮，其餘仍為擴張。

未來 6 個月展望則是連續 6 個月擴張，但指數仍續跌 4.2 個百分點至 55%。中經院新任院長連賢明指出，近一個月來美國大選變化劇烈，加上共和黨總統候選人川普各項言論，都引起討論，並拉高未來景氣的不確定性，再加上中國近期極端氣候發威，風災等天災帶來龐大衝擊，兩大變數增加下，使得製造業廠商態度趨向保守，由原本的樂觀轉向審慎樂觀。

連賢明表示，雖然廠商存貨呈現吃緊，但下半年有美國大選、美中貿易戰以及美國 9 月可能降息等變數，加上日本央行昨又宣布升息，後續效應尚待觀察。整體而言，台灣下半年景氣應不至於有太大幅的滑落。

從產業別來看，部分導因於美國大選等地緣政治不確定性，基礎原物料產業 PMI 中斷連續 2 個月擴張轉為緊縮。電力暨機械設備產業之新增訂單與生產指數大幅回跌超過 10.0 個百分點轉為緊縮，致使電力暨機械設備產業 PMI 僅維持 1 個月的擴張隨即轉為緊縮，指數回跌 6.8 個百分點至 47.4%。

六大產業中，電子暨光學產業新增訂單、生產與未來展望指數皆仍停留在近 60.0% 擴張速度，部分半導體供應鏈業者回報因地緣政治因素而有急單與客戶詢問度攀升。