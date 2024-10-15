擴大刺激信號明確！高盛上調今、明年陸GDP成長預期至4.9%跟4.7%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-15 09:48

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中國 A 股三大指數周一 (14 日) 普漲逾 2%，顯示市場對於中國財政部上周六 (12 日) 記者會的反應偏向積極，多家投行認為雖缺乏細節，但政策轉向信號非常明確，高盛集團(GS-US) 也因此將今、明年中國經濟成長預期上調。

高盛表示，由於中國最新一輪刺激清楚地表明決策官員改變週期性政策管理，更加關注經濟，因此將今年中國實質 GDP 成長率從 4.7% 上調至 4.9%，明年也從 4.3% 上調至 4.7%。

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此外，債務置換也受到國內外市場關注。

高盛預估中國將在下次全國人大常委會上，批准地方政府債務置換計畫規模擴大至人民幣 5 兆元，摩根士丹利 (MS-US) 則預估 6 兆元，這兩家機構也分別預估會有額外的 1 到 2 兆人民幣的超長期國債。

高盛說：「對於上周六記者會，我們的宏觀團隊認為，大體上符合預期，積極因素包括對未來多年財政擴張、更大規模的地方政府債務化解以及更多中央政府債務融資的明確前瞻性指引。」

高盛預期，中國決策官員將在下次全國人大常委會會議上批准額外的 1 到 2 兆人民幣超長期國債，將地方政府債務置換計畫擴大至 5 兆規模，並透過設定更高的官方赤字目標和更大的超長期中央政府債券配額來規劃明年及以後更高的政府債券發行，也因此將中國成長預期上調。

摩根士丹利也積極看待上周六的記者會，預期地方政府債務置換未來幾年規模將達到 6 兆人民幣以上，以及將首度使用政府債券回購住房庫存。

摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅說，短期內情緒和資金流動可能穩定，而對基本面的影響尚待觀察，因中國財政部承諾「充足的」財政赤字擴張，有助穩定市場情緒。儘管缺乏具體細節，但政策轉向的信號已經非常明確，因此不認為被動和主動資金的流入部位會回到 9 月 24 日之前的水準。