〈退休理財〉好想「退」！上班族平均58歲就想退休 但最好先存到1247萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-25 18:10

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國發會公布，再過幾個月「超高齡社會」來臨，不只扶養比從目前的每 3.6 名青壯年人口，扶養 1 名老年人口，到 2070 年減少為 1:1，「老老人」的比例也不斷提高，男女性平均餘命都達 80 歲以上。1111 人力銀行調查顯示，國內上班族心中理想的退休年齡是 58 歲，若活到 80 歲應在 41 歲啟動退休規劃，不含房產要存到 1,247 萬才能安心退休。

該調查顯示，國內上班族心中理想的退休年齡是 58 歲，以平均餘命 80 歲來計算，退休後還有 22 年的時光，為了讓退休準備更充分，上班族認為 41 歲就要開始啟動退休規劃，而且不含房產要存到 1,247 萬才能安心退休，整體的退休壓力達到 69 分。進一步從交叉分析來看，越年輕的上班族，願意提早準備退休計畫的比例越高，35 歲以下的上班族，有超過 6 成 5 認為，要在 35 歲以前就開始規劃退休。

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想要存到超過 1200 萬退休金，以調查中上班族的平均薪資 4 萬 2 千元來計算，等於要連續 24.5 年不吃不喝，存下所有的工作收入才辦的到，雖然有政府的年金，但有將近 8 成 9 的上班族，仍然擔心退休金不夠用，其中包括 3 成 4 擔心政府年金不夠，自身準備的金額不足，另外有 3 成 2 擔心政府年金不夠，但卻沒有多餘的錢來準備退休，另外還有 2 成 2 擔心政府年金破產，只有 1 成 1 的上班族對退休不擔心，包含已經開始準備退休金 5.7%、只靠政府退休年金就夠 3.8%，還有已經存到退休金 1.9%。

1111 人力銀行公關經理曾仲葳表示，台灣上班族的退休年齡，和其他亞洲國家相比，明顯的提早，代表的是上班族要在更短的工作生涯中，存到足以支應退休開支的收入。

目前勞工的退休金由三個部分組成，可以活到老領到老的勞保老年給付、帳戶型的勞工退休金，以及上班族自我規劃的理財獲利，要讓退休後可以運用的資金極大化，其中勞保給付有投保薪資上限，薪資越高的族群，未來的所得替代率越低，新制的勞工退休金則可以透過自願提繳，來提高未來個人帳戶內的金額，勞保局統計自提人數與比率都逐年提高，目前有 15% 的勞工選擇自提。

曾仲葳表示，有充足的所得替代，退休生活才能更自在有餘裕，根據勞動部的統計，台灣男性平均退離職場年齡是 64.3 歲，和鄰近的日本 68.2 歲、南韓 65.7 歲相比都更低；女性部分差距更大，台灣女性退離職場年齡 61.4 歲，日本為 66.7 歲、南韓 64.9 歲。