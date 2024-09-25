調查：台灣富裕者退休需近3000萬 滙豐高資產客戶數急起直追

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-25 14:45

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滙豐發表全球研究《生活質素報告》顯示，台灣的富裕族群認為必須準備至少 93 萬美元 (約新台幣 2970 萬元) 才能安穩退休；滙豐 (台灣) 商業銀行今年 3 月開辦財管 2.0，財富管理暨個人金融事業處負責人游天立今 (25) 日透露，截至目前，「尊尚」客戶數呈現雙位數成長，億元級客戶亦快速增加，未來 2 年可望迎頭趕上其他同業。

游天立直言，「台灣真的是有錢的地方」，全球人均資產排行位列全球第五、亞洲第二，僅輸新加坡，確實看到台灣高端市場有很大的潛力，滙豐集團也相當重視，列為重點發展國家之一，滙豐在全球財管經驗相當豐富，包括新加坡、香港等市場，未來會持續引進資源，來服務台灣這些高資產客戶。

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游天立透露，滙豐去年開始準備財管 2.0，是外商子行中第一家拿到執照，今年才開辦幾個月，可能客戶數沒辦法直接衝上幾千人，但尊尚貴賓 (其帳戶每月最低平均餘額達等值新台幣 1500 萬元者) 人數，去年以來都是數十 % 的成長，億元級以上的客戶同樣快速成長，相信未來 2 年會急起直追，達到市場平均水位，還需要一些時間努力，並繼續去推出更多更好的產品、服務、資產守護等措施。

對於台灣政府積極推動亞洲資產管理中心，滙豐財管暨個金事業處資深副總裁李勝凱表示，整體來看是相當鼓勵的方向，台灣的金融投資工具過去 30-40 年來，已經陸續開放很多，光是財管 2.0 就是很好的市場，這些高資產族群風險承受能力較佳，業者可提供最適合的投組建議，尤其滙豐具有其他國家私人銀行很多經驗，未來可望引入台灣市場。

滙豐第二年發布的《生活質素報告》首次納入台灣，探討受訪者對身體、心理和財務健康三方面的看法，以了解富裕投資人如何定義良好的生活品質。台灣的生活品質總分為 72 分，貼近全球平均 76 分；其中台灣的財務健全指數名列第五，甚至高於英國、美國和香港。

這項調查訪問了全球包含台灣共 11 個市場 11230 名不同世代的富裕投資人，台灣的受訪者為 500 人。報告發現 51% 的台灣受訪者認為自己的退休準備不足，高於亞洲的平均比例 42%；且高達 60% 的受訪者表示在退休後仍願意持續工作，維持穩定的現金流，在所有調查市場中的比例最高。

此外，受訪者中 41% 表示，尚未制定好完整的退休規劃，相較於全球的平均比例 28%，顯示台灣人可以更加善用投資理財工具，提早進行退休規劃。