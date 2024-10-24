期望退休年齡延後 張錫：盡早長期投資、用年輕開槓桿

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-24 20:56

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「退休」是每個人必須面對的課題，正式卸下工作崗位之前必須要有適當的理財規劃，然而並非所有人都知道該如何配置，國泰投信董事長張錫 23 日於退協 25 周年研討會上分享市面上優質的理財標的，也向年輕族群喊話，要盡早長期投資，運用時間創造複利打造槓桿效果。

民眾期望的退休年齡不斷延後，根據勞動部數據顯示，國民預估退休年齡拉高到 61.3 歲，平均需準備約 1432 萬元的退休金才能安心退休，大部分的民眾仰賴勞保和勞退。

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張錫指出，國內勞退基金規模大，約有 3.6 兆元，但現金比例接近 15%，相較於美國的 3% 多出許多，在目前現金收益率偏低的環境之下，會影響投資收益率，對年輕人積極性投資相較不利，張錫呼籲，提出勞退自選能早日開放。

只是光靠勞退勞保，恐怕很難過上隨心所欲的退休生活，張錫建議，投資人可以建立第三道的退休保護傘，完善整體退休準備規劃，現在 ETF 已是退休理財工具的大黑馬，跟三年前的退休調查相比，選擇 ETF 的人次從 8.8% 提升到 32.1%，成長 4 倍，從人力銀行的調查也能發現，有投資理財的年輕世代占比達 62%，其中投資 ETF 的比重高達 65.3%。

不僅是股票型 ETF 受歡迎，債券型 ETF 受益人增幅也很可觀，張錫分析，ETF 之所以會這麼受歡迎，是因為投資簡單、成分股透明，加上近期台股向上走勢明確，也讓部分資金轉向投入 ETF，除了資本利得，還有機會領到配息，建議投資人可考慮國泰永續高股息 (00878-TW)，基金在金融、半導體、電腦及周邊設備都有佈局，台股已進入第四季旺季，這波產業輪動表現可期。