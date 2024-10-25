search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：三菱日聯金融集團MUFG-US的目標價調降至12.54元，幅度約3.09%

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 14:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對三菱日聯金融集團(MUFG-US)提出目標價估值：中位數由12.94元下修至12.54元，調降幅度3.09%。其中最高估值15.14元，最低估值10.03元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予三菱日聯金融集團評價：積極樂觀13位、保持中立2位、保守悲觀0位。

三菱日聯金融集團今(25日)收盤價為10.3元。近5日股價下跌3.09%，標普指數下跌0.54%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股MUFG市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
三菱日聯金融集團10.30.98%

延伸閱讀


Empty