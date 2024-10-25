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鉅亨速報 - Factset 最新調查：開利全球(CARR-US)EPS預估下修至2.81元，預估目標價為84.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 16:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對開利全球(CARR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.86元下修至2.81元，其中最高估值2.94元，最低估值2.5元，預估目標價為84.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.94(2.94)3.223.794.13
最低值2.5(2.5)2.93.30
平均值2.73(2.84)3.063.492.06
中位數2.81(2.86)3.053.452.06

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值255.82億260.39億267.37億278.36億
最低值217.82億230.84億241.43億0.00
平均值242.05億239.70億251.71億139.18億
中位數253.47億234.42億245.95億139.18億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.442.251.874.101.58
營業收入186.08億174.56億206.13億204.21億220.98億

詳細資訊請看美股內頁：
開利全球(CARR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCARR

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