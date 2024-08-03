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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - ADRMUFG-US的目標價調升至12.61元，幅度約4.72%

鉅亨網新聞中心 2024-08-03 04:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - ADR(MUFG-US)提出目標價估值：中位數由12.04元上修至12.61元，調升幅度4.72%。其中最高估值14.79元，最低估值9.5元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - ADR評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - ADR今(3日)收盤價為9.82元。近5日股價上漲4.72%，標普指數上漲0.88%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股MUFG市場預估目標價

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Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - ADR9.82-11.13%

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