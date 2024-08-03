鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - ADRMUFG-US的目標價調升至12.61元，幅度約4.72%
鉅亨網新聞中心 2024-08-03 04:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - ADR(MUFG-US)提出目標價估值：中位數由12.04元上修至12.61元，調升幅度4.72%。其中最高估值14.79元，最低估值9.5元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - ADR評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - ADR今(3日)收盤價為9.82元。近5日股價上漲4.72%，標普指數上漲0.88%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈日股盤後〉日元強升 房產類股領跌 日經、東證指數重挫
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估上修至3.7元，預估目標價為82.74元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MGIC 投資(MTG-US)EPS預估上修至2.7元，預估目標價為24.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：康耐視(CGNX-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為48.00元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇