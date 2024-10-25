鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一國民銀行控股(FCNCA-US)EPS預估下修至190.8元，預估目標價為2,150.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對第一國民銀行控股(FCNCA-US)做出2024年EPS預估：中位數由195元下修至190.8元，其中最高估值203.12元，最低估值186.17元，預估目標價為2,150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|203.12(203.12)
|215
|258.23
|最低值
|186.17(186.17)
|155.84
|175
|平均值
|192.62(194.73)
|178.15
|207.07
|中位數
|190.8(195)
|180
|200.54
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|96.54億
|95.64億
|98.69億
|最低值
|90.57億
|91.21億
|92.45億
|平均值
|92.15億
|92.69億
|96.21億
|中位數
|91.15億
|92.18億
|96.85億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|41.05
|47.50
|53.88
|67.47
|785.18
|營業收入
|18.01億
|19.29億
|19.28億
|51.01億
|126.52億
詳細資訊請看美股內頁：
第一國民銀行控股(FCNCA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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