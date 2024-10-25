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鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一國民銀行控股(FCNCA-US)EPS預估下修至190.8元，預估目標價為2,150.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對第一國民銀行控股(FCNCA-US)做出2024年EPS預估：中位數由195元下修至190.8元，其中最高估值203.12元，最低估值186.17元，預估目標價為2,150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值203.12(203.12)215258.23
最低值186.17(186.17)155.84175
平均值192.62(194.73)178.15207.07
中位數190.8(195)180200.54

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值96.54億95.64億98.69億
最低值90.57億91.21億92.45億
平均值92.15億92.69億96.21億
中位數91.15億92.18億96.85億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS41.0547.5053.8867.47785.18
營業收入18.01億19.29億19.28億51.01億126.52億

詳細資訊請看美股內頁：
第一國民銀行控股(FCNCA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFCNCA

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