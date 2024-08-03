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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - ADR(MUFG-US)EPS預估上修至0.89元，預估目標價為12.61元

鉅亨網新聞中心 2024-08-03 04:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - ADR(MUFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.87元上修至0.89元，其中最高估值0.92元，最低估值0.84元，預估目標價為12.61元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.92(0.91)1.151.281.3
最低值0.84(0.82)0.890.911.13
平均值0.88(0.87)0.971.051.21
中位數0.89(0.87)0.961.031.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值334.87億340.53億368.42億358.14億
最低值314.63億328.71億335.04億358.14億
平均值321.41億334.24億349.66億358.14億
中位數318.07億333.86億347.58億358.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.380.570.790.670.86
營業收入617.70億521.14億487.89億639.05億771.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - ADR(MUFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMUFG

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