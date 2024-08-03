鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - ADR(MUFG-US)EPS預估上修至0.89元，預估目標價為12.61元
鉅亨網新聞中心 2024-08-03 04:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - ADR(MUFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.87元上修至0.89元，其中最高估值0.92元，最低估值0.84元，預估目標價為12.61元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.92(0.91)
|1.15
|1.28
|1.3
|最低值
|0.84(0.82)
|0.89
|0.91
|1.13
|平均值
|0.88(0.87)
|0.97
|1.05
|1.21
|中位數
|0.89(0.87)
|0.96
|1.03
|1.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|334.87億
|340.53億
|368.42億
|358.14億
|最低值
|314.63億
|328.71億
|335.04億
|358.14億
|平均值
|321.41億
|334.24億
|349.66億
|358.14億
|中位數
|318.07億
|333.86億
|347.58億
|358.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.38
|0.57
|0.79
|0.67
|0.86
|營業收入
|617.70億
|521.14億
|487.89億
|639.05億
|771.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - ADR(MUFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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