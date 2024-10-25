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〈台股盤後〉特斯拉衝刺AI雙題材加持收漲155點 周K線收黑跌138點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-25 14:16

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特斯拉帶動車用族群勁揚、權值三雄力挺，站回10日線收漲155點。(圖：shutterstock)

特斯拉 (TSLA-US) 昨 (24) 日強漲 22%，帶動美股表現，也同步激勵台股今 (25) 日勁揚，權值三雄走揚，台股終場漲 155.93 點或 0.67%，收復 10 日線，但仍受制於 5 日線反壓，以 23348.45 點作收，成交量縮至 3004.72 億元；周 K 線則收黑，人周下跌 138.82 點，中止連 2 紅

權值股今天全面走揚，台積電 (2330-TW) 漲 0.47%，鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 漲勢強勁，鴻海漲 2.13%，聯發科漲 3.54%。此外，廣達 (2382-TW)、日月光 (3711-TW) 漲逾 1%，台達電 (2308-TW) 則漲逾 2%。 


特斯拉昨天強漲，車用族群今天為盤面亮點，華孚 (6235-TW)、同致 (3552-TW)、聯嘉 (6288-TW) 紛紛亮燈漲停，六方科 - KY(4569-TW)、亞光 (3019-TW) 漲逾 4%，康普 (4739-TW) 漲逾 3%，和大 (1536-TW)、美琪瑪 (4721-TW) 漲逾 1%。 

AI 族群今天也在特斯拉宣布全力衝刺 AI 量能，以訓練自駕車系統下，由廣達領軍大漲，代工方面，緯創 (3231-TW) 漲逾半根停板，英業達 (2356-TW) 漲逾 2%，仁寶 (2324-TW) 也漲逾 1%；散熱族群部分，尼得科超眾 (6230-TW)、奇鋐 (3017-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。 

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台股盤後特斯拉車用台積電

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台積電10650.47%
聯嘉319.93%
聯發科13153.54%
廣達3101.64%
日月光投控1621.89%
台達電4022.16%
華孚749.96%
同致90.210.00%
六方科-KY272.54.61%
亞光108.54.33%
康普61.93.69%
和大581.22%
美琪瑪72.31.12%
緯創1155.02%
英業達46.32.43%
仁寶36.21.12%
鴻海2162.13%
奇鋐6641.22%
尼得科超眾220.52.80%
特斯拉260.4821.92%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.13
加權指數法興(購) 槓桿7.26
加權指數法興(售) 槓桿6.41
加權指數法興(售) 槓桿7.09

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