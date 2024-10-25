〈台股盤後〉特斯拉衝刺AI雙題材加持收漲155點 周K線收黑跌138點

特斯拉 ( TSLA-US ) 昨 (24) 日強漲 22%，帶動美股表現，也同步激勵台股今 (25) 日勁揚，權值三雄走揚，台股終場漲 155.93 點或 0.67%，收復 10 日線，但仍受制於 5 日線反壓，以 23348.45 點作收，成交量縮至 3004.72 億元；周 K 線則收黑，人周下跌 138.82 點，中止連 2 紅

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AI 族群今天也在特斯拉宣布全力衝刺 AI 量能，以訓練自駕車系統下，由廣達領軍大漲，代工方面，緯創 (3231-TW) 漲逾半根停板，英業達 (2356-TW) 漲逾 2%，仁寶 (2324-TW) 也漲逾 1%；散熱族群部分，尼得科超眾 (6230-TW)、奇鋐 (3017-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。