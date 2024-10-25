外資回頭買超179億元 星宇上市首日卻遭倒貨逾9000張

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-25 17:39

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特斯拉 (TSLA-US) 單日大漲 22% 帶動美股表現，也同步激勵台股今 (25) 日勁揚，台股終場漲 155.93 點，收復 10 日線，以 23348.45 點作收，成交量縮至 3004.72 億元。三大法人合計買超 180.11 億元，外資回補 179.15 億元，不過星宇航空上市首日卻遭外資倒貨超過 9000 張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資在連續 2 個交易日賣超後，今天回頭買超 179.15 億元，自營商也同步買超 5.83 億元，不過投信今天轉為賣方，賣超 4.86 億元，三大法人合計買超 180.11 億元。

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外資今天最青睞緯創，大舉敲進緯創 2.1 萬張，也再度買超長榮航 2 萬張、華航 1.8 萬張。另外，外資也買超鴻海 1.4 萬張，新光金 1.4 萬張，仁寶 7041 張，京元電子 6190 張，鴻準 5859 張，台積電 5544 張，中石化 4716 張。

外資今天雖然回補台股 179.15 億元，但今天上市的星宇航空卻遭外資倒貨，賣超 9580 張，成為外資賣超排行榜第二名。此外，外資今天再度減碼聯電，賣超聯電 2.1 萬張，也同步賣超玉山金 7534 張，力積電 6048 張，遠東銀 5346 張，華邦電 4173 張，凱基金 3749 張，威盛 3483 張，華新 3448 張，台新金 3082 張。

投信買超方面，前十名分別為慧洋 - KY、裕隆、矽力 *-KY、新興、普安、東陽、緯創、工信、三芳以及百和。