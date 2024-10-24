外資續提款66億元 加碼航空雙雄長榮航、華航共5.4萬張
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-24 17:35
權值三雄今 (24) 日表現乏力，台股終場跌 142.24 點或 0.61%，終場收 23192.52 點，失守 5 日線，成交量 3657.33 億元。三大法人今天合計賣超 150.04 億元，其中外資提款 66.85 億元，但反手加碼航空雙雄長榮航以及華航共 5.4 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資今天賣超 66.85 億元，連 2 賣，自營商也再度賣超 83.64 億元，連續 5 個交易日賣超；投信則獨站買方，買超 0.45 億元，三大法人合計賣超 150.04 億元。
長榮航本周樂觀看待客貨運，從第 4 季一路旺到明年，今天航空雙雄獲得外資天青睞，買超華航 3.2 萬，長榮航 2.2 萬張，成為外資今天買超冠亞軍。另外，也加碼鴻準 2 萬張，新光金 8881 張，台積電 6230 張，晟銘電 6165 張，鴻海 5228 張，金寶 4854 張，欣興 3880 張，興富發 3311 張。
外資賣超方面，再度瞄準成熟製程晶圓代工廠，聯電遭外資調節 2.7 萬張，也同步減碼群創 1 萬張，威盛 9841 張，台新金 9351 張，華邦電 9151 張，瑞軒 6048 張，恩德 5668 張，力積電 4997 張，聯鈞 4493 張，華新 4307 張。
投信買超部分，買超聯電 2174 張最多，此外也加碼裕隆、第一金、慧洋 - KY、凱基金、東陽、中信金、上海商銀、元大金以及工信。
投信今天賣超玉山金最多，共賣超玉山金 2262 張，其他如華通、正新、京元電子、統一證、東元、大亞、廣達、和碩以及達麗也都為投信減碼對象。
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