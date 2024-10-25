美債ETF一吐悶氣！Fed褐皮書揭曉 00687B收復近一周失土

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-25 12:12

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本周債券市場受到川普聲勢攀升、當選機率提高影響，市場認為川普當選後會提高關稅，並降低企業稅等政策，恐令通膨升溫，美財政赤字增加，公債殖利率短期出現明顯攀升，最新美國 10 年公債殖利率在 4.19%，美債烏雲密布，盤點這一周的美國長天期公債交易量仍高，國泰 20 年美債 (00687B-TW) 日均量高達 9.6 萬張，顯示債券投資人逢低加碼的決心，主因 Fed 褐皮書發布，債價終於自低點起漲。

觀察熱門美債表現，國泰 20 年美債本周從低點 30.35 元一路上漲至今 (25) 日盤中高點 30.68 元，漲幅 0.62%，收復近一周以來的失土，其他包括群益、中信、統一及富邦等多檔美國長天期債券 ETF 也是全面翻紅，債券投資人終於笑了。

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美債 ETF 近二日微幅反彈，投資人擔憂到底彈真的還是彈假的？從最新發布的美國聯準會 (Fed) 褐皮書可看到，報告表示 9 月初以來，美國大部分區域經濟活動停滯或下降，多個轄區的薪資增長放慢，通膨在多數地區持續降溫，顯示經濟增長疲乏，預期報告將支撐下一次的降息預期，勢必動搖 11 月 6 日至 7 日的利率政策會議。