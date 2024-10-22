先買「債」說？一票美債ETF市價重摔 股民趁跌搶進雙雄爆大量

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-22 13:37

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美國超級財報周好消息不斷，市場認為美國經濟仍強，因而動搖下一步的降息預期，美債 10 年期公債殖利率重回 7 月以來的高點 4.18%，影響全台債券 ETF 價格拉回，長天期美債 ETF 雙雄國泰 00687B 及元大 00679B 今 (22) 日爆大量，午盤成交量均突破 14 萬張，跌幅約 1.8%。

多檔美國長天期債券 ETF 震盪走低，中信美國公債 20 年 (00795B-TW) 同步下跌約 1.7%，午盤成交量來到 3.5 萬張，此外，統一美債 20 年 (00931B-TW)、永豐 20 年美公債 (00857B-TW)、富邦美債 20 年 (00696B-TW) 等多檔，市價也都下挫超過 1%。

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法人表示，美財報周帶動半導體龍頭輝達、影音巨頭 Netflix 及蘋果等股價創高，加上近日來候選人川普聲浪有提高之勢，多項好消息影響美債殖利率一路攀升，甚至有專業機構預測可能會見到去年 5% 以上的高點。

債券投資人眼見殖利率回到甜蜜點，紛紛殺進場大買特買，不僅昨日爆出大量，今天交投更加熱絡，國泰 00687B 盤中價位來到 30 元左右的低點，成交量已超過 16 萬張，為昨日全天成交量的 2 倍，成為最受市場青睞的美長天期債券 ETF。

資產管理機構則認為，美國在 11 月和 12 月還是以各降一碼的可能性居高，這兩周的美財報周讓市場對經濟過度樂觀，其實多數公司仍受到高利率環境所苦，上個月金融數據供應商標普全球才剛公布美歐製造業採購經理人指數 (PMI) 報告，受到新訂單及就業指數表現不佳所致，9 月製造業 PMI 由 8 月的 47.9 續降至 47，已是連三個月萎縮，創下 15 個月低點，短期大公司的財報周數據，不足以代表美國整體經濟。

ETF 專家提到，債券雖然屬於「固定收益型」投資標的，但從存續期間跟債種的差異，可分為「交易型」或「領息為主」兩大類，市場熱賣的美國長天期公債，價格受到利率影響更大，投資人其實就是奔著價差來的，但要留意這次降息會是「慢慢來」，必須更有耐心才能賺到這一桶金。