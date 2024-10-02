00919奪下9月ETF零股交易王 美債ETF雙雄擠進前十名

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-02 12:10

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小資存股熱度不減，觀察 9 月 ETF 零股交易情況，前 4 名仍是高股息主題的天下，總計台股高息 ETF 就占了 6 席，人氣王為群益台灣精選高息 (00919-TW)，日均量達 179 萬股，顯見存股價值持續受投資人青睞；值得注意的是，受到 Fed 降息預期影響，股民 9 月紛紛進場刷一波存「債」感，國泰 20 年美債 (00687B-TW)、元大美債 20 年 (00679B-TW) 兩檔日均量皆突破 40 萬張，擠進前十名行列。

根據統計，9 月 ETF 零股交易前十名中，00919 日均量以 179 萬 4525 股居冠，第二、三名分別為國泰永續高股息 (00878-TW) 157 萬 848 股、復華台灣科技優息 (00929-TW) 127 萬 2788 股，第四名也是人氣 ETF 元大高股息 (0056-TW)，日均量 95 萬 4318 股；此外，00713、00940 兩檔高息 ETF 亦榜上有名。

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市場法人表示，台股高息 ETF 投資熱，讓存股族為之瘋狂，在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的 ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

財富管理達人表示，配息率有高有低、忽高忽低也讓投資人不知道該如何選擇。其中，00919 採取類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，第 6 次配息預估 0.72 元創下新高，連續 6 季衝破 10%，再度刷新台股 ETF 配息紀錄，本次除息日為 9 月 23 日，參與除息最後買進日為 9 月 20 日。