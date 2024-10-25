〈台股開盤〉特斯拉狂飆車 權值三雄跟風漲 早盤漲近200點收復10日線

美股特斯拉飆漲逾 20% 帶動美股收高，同時激勵台股今 (25) 日開高，台積電、聯發科等電子權值股早盤上漲，車用及 AI 族群表現強勁，最高來到 23382.38 點，上漲 189.86 點並收復 10 日線，但受制於五日線反壓漲幅略有收斂，早盤估全日成交量恐不到 3000 億元 。