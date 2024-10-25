〈台股開盤〉特斯拉狂飆車 權值三雄跟風漲 早盤漲近200點收復10日線
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-25 09:55
美股特斯拉飆漲逾 20% 帶動美股收高，同時激勵台股今 (25) 日開高，台積電、聯發科等電子權值股早盤上漲，車用及 AI 族群表現強勁，最高來到 23382.38 點，上漲 189.86 點並收復 10 日線，但受制於五日線反壓漲幅略有收斂，早盤估全日成交量恐不到 3000 億元 。
早盤權值股走勢強勁，台積電 (2330-TW)，上漲 10 元， 漲幅約 1%；聯發科 (2454-TW) 上漲 35 元，漲幅逾 2.5%；；廣達 (2382-TW) 、日月光投控 (3711-TW) 上漲逾 1.5%；鴻海 (2317-TW)、聯電 (2303-TW) 約於平盤上方。
由於美股特斯拉 (TSLA-US) 財報強勁，股價飆漲逾 20%，帶動台股車用類股上攻，和大 (1536-TW)、六方科 - KY(4569-TW) 均漲逾 6%；車王電 (1553-TW) 漲逾 5%；永新 - KY(4557-TW) 漲逾 4%；聯嘉 (6288-TW) 漲逾 3%。
AI 類股表現也亮眼，PC 部分技嘉 (2376-TW) 漲逾 2%、華碩 (2357-TW) 漲逾 1%；機殼股部分，鴻準 (2354-TW) 漲逾 3%、上詮 (2486-TW) 漲逾 1.5%；機器人部分，佳能 (2374-TW) 漲近 3%；散熱部分，尼得科超眾漲約 3%。
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