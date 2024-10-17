碳費大餅如何分？環長：碳費和空污費不同 要用在亟需調適氣候地區

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-17 19:23

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環境部長彭啓明今（17）日於環境部召開臨時記者會，針對碳費相關議題提出說明，他強調，依據氣候法碳費進入溫管基金應補助地方，但《財政紀律法》規定不得訂定固定經費額度或比例，故無法承諾分配金額。他強調，碳排放跟空污不同，碳費是針對排碳大戶收取，但會用於需要調適氣候遽變的區域，而非課徵金額較多的區域。

環境部今年召開 6 次碳費審議會，於 10 月 7 日提出碳費課徵費率的草案，也於本週引起許多地方政府及民意代表關切，建議比照空污費，一樣回饋給地方。

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彭啓明表示，碳費徵收的重點是輔導減量，故對於自提減碳方案的企業，都有給予打折的優惠，估算上路後第一批實際課徵的金額，僅約 60 億左右，而且若從現在起算，還要等到 18 個月後才會進帳。

關於碳費分配，許多地方首長呼籲碳費應留一定比例在地方，彭啓明指出，將依據《氣候變遷因應法》規範，其中有明定碳費用途應納入補助地方政府，執行溫室氣體減量工作，中央會與地方站在一起，但根據「財政紀律法」規定，不得訂定固定經費額度或比例，故無法承諾碳費分配各縣市的金額。

針對台中市政府提出的空污議題，彭啓明也說明，碳排放跟空污不同，碳費是針對排碳大戶收取，會用於需要調適氣候遽變的區域，而非課徵金額較多的區域，因為一些排碳大戶其實工廠很「乾淨」反而不需要，應該是偏鄉或山區，或是低窪的海水倒灌地區，特別需要解決氣候調適問題。

彭啓明表示，後續會開始修訂溫管基金收支保管及運用辦法，希望力拚年底前完成，在今年底或明年初，聘請專家委員來召開會議規範細節。