彭啟明：台積電減碳做得好 每噸100元優惠費率 估年繳碳費10億多

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-24 17:01

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立委昨 (23) 日在立院質詢時指出，台積電 (2330-TW) (TSM-US) 年排放 1238 萬噸 CO2，碳費要繳高達 37 億元。但彭啟明今 (24) 日上午在廣播節目受訪時指出，台積電減碳做得很好，適用於每噸 100 元的費率，若用一千多萬噸換算，一年課徵碳費約 10 億元多。

環境部於 10 月召開的第 6 次碳費費率審議會，審議委員決議一般費率每公噸 300 元，以及優惠費率 A 每公噸為 50 元和優惠費率 B 每公噸 100 元。核定碳費費率已於 10 月 21 日公告「碳費徵收費率」，並訂於 2025 年 1 月 1 日生效。

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台積電一年碳費要繳多少？截至 10 月 17 日法說會統計，股東達 1,393,942 人，碳費影響企業資本支出，也是百萬小股東關注的焦點。立委鄭正鈐昨 (23) 日在立院質詢時指出，台積電一年約耗費 247.75 億度電，若以台電電力排碳係數去試算，台積電一年排放 1238 萬噸 CO2，碳費成本超過 37 億元。

彭啓明今天上午接受 News98「財經起床號」節目專訪，訪談主題為「碳有價時代開始！全面了解碳費制度」。他首先解說，國際間的碳交易目前主要包括：碳費稅和碳排放交易，目前台灣是採碳費先行。以明年 1 月起開徵、後年繳費的碳費，主要針對燃料發電業，如國營事業的台電、中油，半導體業、製造業等，但一般民生不會被課到。

彭啟明指出，目前第一波課徵對象包括 500 家工廠（281 家業者），其中 141 家是上市櫃企業，他強調這些企業的 ESG 報告內容，絲毫不擔心他們的減碳能力，他笑道：「反正，到時候潮水退了，就知道誰沒褲子。」

彭啟明表示，以國營事業中鋼、中油和台電來說，都算排碳大戶，如中鋼約適用碳費每噸 50-100 元，民間企業以台積電舉例，因為它不是高碳洩漏產業（高污染如鋼鐵水泥石化業），無法適用高碳洩漏係數 0.2-0.6，無法打折，所以它可能繳的碳費是所有業者最高的，包括它的用電和生產製造過程中的碳排，都是被課徵。

彭啟明說明，若以台積電一年一千多萬噸的碳排來估算，加上自主減量後應適用 1 噸 100 元的標準，約要繳十億多，但它本身自我要求很高，已訂於 2040 年要達到能源全面淨零目標，據他了解，台積電本身在購買綠電和本土碳權的計畫一直沒有停。