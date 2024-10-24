特斯拉平價EV快來了 電動車ETF股價催油門

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-24 17:14

‌



全球電動龍頭大廠特斯拉 (Tesla) 最新公布第三季財報超乎市場預期，執行長馬斯克重申計劃 2025 年上半年將推出價格低於 3 萬美元的平價電動車型，並強調 2025 年特斯拉汽車銷量將成長 20~30%，激勵今 (24) 日含「特」量高的國內電動車 ETF 三雄股價上漲，包括特斯拉佔第一大持股的新光標普電動車 (00925-TW)，大漲 1.29% 表現最佳；國泰智能電動車 (00893-TW) 上漲 1.13% 居次，富邦未來車 (00892-TW) 亦上漲 0.3% 居第三。

根據特斯拉最新財報統計，第三季度特斯拉收益達 72 美分，超出華爾街預期，且公司預計全年汽車交付量將實現小幅成長，目前 2024 年第 3 季，特斯拉電動車交車量為 46.29 萬輛，年成長 6.4%，第三季電動車總生產量為 46.98 萬輛，年增 9.1%。

‌



特斯拉與第 2 季相比，不論交車量或總生產量，都出現明顯改善，主要來自中國政府鼓勵車主以舊換新的購車激勵政策，提振 Tesla 在全球最大電動車市場 - 中國的銷量成長，此外，10 月法國巴黎年度車展上，多家歐洲車廠也推出電動車新品，都鎖定「平價」的電動新車款搶市，除因應中國車廠的價格競爭外，也看準「平價電動車」未來將吸引青壯族群買氣，銷售成長動能強勁。

新光標普電動車 ETF 經理人劉恆誌認為，全球電動車產業長期成長趨勢明確，未來特斯拉及其他歐美車廠，若有更多「平價電動車」上市，搭配車廠祭出促銷方案降價，加上電動車將繼續朝往「全自駕」趨勢發展加快，以及 AI 加速推動智慧汽車革命，將持續帶動全球車用電子配備轉型升級，預估未來電動車操控效能、乘座體驗將不同以往，均有助於全球電動車相關供應鏈銷售滲透率持續拉升，激勵銷售動能持續向上，股價中長線仍大有可為。

另外，特斯拉除低價電動車有新作令市場期待外，展望 2025 年，投資者對特斯拉在 RoboTaxi (機器人出租車)、自動駕駛軟體、和人形機器人等方面進展更有興趣，尤其是特斯拉在 10/10 公布「Cybercab」自駕計程車概念，為視為是 Cybertruck 縮小版設計，預告 2027 年投入生產，同時展示 Robovan 自駕巴士概念，顯示電動車下一代殺手級產品是自駕車，「全自駕」成為全球電動車市場掀起熱賣的「銷量」密碼。

雖然自駕車目前僅在概念階段，離真正量產時程且出現獲利，仍需時間觀察，但法人強調，特斯拉最新推出自駕相關產品概念後，未來電動車市場商機百花盛開，新一波股價成長題材值得期待，亦有助電動車相關利基個股及 ETF 股價表現。