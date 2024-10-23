高息ETF吹降息風！00940年化配息率跌破5% 法人揭原因

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-23 18:36

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台股高股息 ETF 吹「降息」風！繼復華台灣科技優息 (00929-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW) 後，目前擁有 90 萬名受益人的元大台灣價值高息 (00940-TW) 今 (23) 日揭曉最新預估配息，從 0.05 元下滑至 0.04 元，換算年化配息率不到 5%。法人分析，主要因台股近一年大漲，導致息率自然下降。

根據元大投信官網公告，00940 每受益權單位擬配息 0.04 元，將於 11 月 7 日除息，11 月 6 日為最後買進日，收益分配發放為 12 月 2 日。以今天收盤價 9.73 元來算，單次殖利率 0.41%，年化殖利率為 4.93%。

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月配型高息 ETF 始祖 00929 於 9 月公布配息 0.14 元，為今年 5 月來第 3 次調降，依序為 0.2、0.18、0.16、0.14 元，使得年化殖利率不斷下修；先前有「暴力配」之稱的 00936，6 月一度衝出 16% 的年化殖利率掀起熱議，9 月進一步下滑至 5.67%。

面對高股息 ETF 吹降息風，法人分析，台股大盤今年 4 月起平均處於 2 萬點以上，本益比一度上升超過 24 倍，遠高於近五年平均值的 17.6 倍，持續反映對未來台股企業營運成長的預期，但現金股息尚未跟上價格漲幅，大盤現金殖利率從去年的 4.7% 下降至目前約 2.5%，在成份股殖利率普遍下降，連帶影響高股息 ETF 的配息率表現。

進一步觀察，00940 成分股加權平均本益比為 13.6 倍，而股東權益報酬率 (ROE) 目前為 17.6%；大盤則分別為 22.3 倍、14.6%，確實為投資人精選高 CP 值個股，適合長期投資。