渣打挺「女力」！第2屆女力創業獎得主出爐「陪灶」獲首獎60萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-24 20:07

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渣打商業銀行挹注資金培力女性創業家，並聚焦 10 人以下微型團隊，經過激烈的競逐，2024 年「渣打女力創業獎」於今（24）日揭曉，由陳昀鎂品牌創辦人帶領的陪灶企業社，從 31 支團隊中脫穎而出，榮獲首獎新台幣 40 萬元，第二名珄笙工作室及第三名大島嶼群相有限公司，分獲獎金 30 萬元及 20 萬元。

為培育女性創業家充分發揮潛力，渣打銀行積極推動一系列專為女性創業者設計的培力課程，主要聚焦於員工數 10 人以下的微型企業，今年舉辦第二屆「渣打女力創業獎」，共有 31 家致力「科技創新」、「社會共融」、「環境永續」三大核心領域的女性創業團隊參與。

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渣打銀行總經理邢保利表示：「渣打女力創業獎」旨在成為所有女性創業者最可靠的後盾，透過深入調查發現，女性創業者最迫切需要的為資金、人脈及社群支持。因此，渣打不僅提供專業師資及資金，更邀請內部員工擔任一對一志工導師，並結合銀行資源，舉辦串接領導力共學交流活動以及傑出女企業家分享會，擴展「女性創業家生態圈」。

邢保利指出，渣打希望藉此協助有志創業的女性在「科技創新、社會共融及環境永續」三大領域持續深耕，發揮社會影響力。 2024 年「渣打女力創業獎」進一步聚焦於女性創業家領導的 10 人以下微型團隊，自 3 月啟動徵件以來，活動引發了廣泛關注與熱烈討論。

林宣政於頒獎現場表示：『渣打女力創業獎』為女性創業者提供了絕佳的起步舞台，很榮幸見證這些具備創造社會影響力以及引領創新前瞻企圖心的創業者們，透過地方創生、再生材料、青銀共創等創新途徑，他們展現了促進社會共融、推動科技創新及實現環境永續的可行商業模式。

「渣打女力創業獎」提供總獎金新台幣 160 萬元，除了前三名的獲獎團隊可以分別獲得新台幣 40 萬元、30 萬元及 20 萬元的資金支持外，進入複審的每家微型企業均可獲得 10 萬元獎勵金。