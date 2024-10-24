〈星展投資展望〉日元150就過貶了！合理價位在這「區間」 黃金明年上看2835美元

星展銀行（台灣）於今 (24) 日舉辦 2024 年第四季投資展望記者會，星展銀行投資產品與顧問服務部消費金融處副總裁陳昱嘉，代表該集團發表看法。他指出，看好 黃金 作為避險資產，並預期未來 12 個月 黃金 的滾動目標價為每盎司 2,835 美元。 日元 未來走勢，端看美國降息的速度和幅度，他認為 1 美元兌 150 日元 已「過貶」，140-145 元是日央行較能接受的合理價位。

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對於日元走勢，陳昱嘉表示，日本的經濟面和經濟措施早已發酵，日元匯率端看美國降息的速度和幅度，他認為一美元兌 150 日元已「過貶」，140-145 元是較合理價位。

股票市場部份，星展看好美國股市多頭走勢可望延續，並擴及至先前表現落後之類股；亞洲股市則受益於利率下滑、弱勢美元和中國近期的刺激措施，尤其為是過去數年表現相對落後的東協（ASEAN）股市，可望迎來較佳表現。另外，隨著美國聯準會降息，亞洲不動產投資信託（REITs）也因融資成本降低和較高的股息收益率而受惠。

類股部分，星展則持續看好美國大型科技和 AI 相關類股的長期成長，且預期公用事業、必需消費品與醫療保健等防禦性類股的表現將優於大盤。

債券市場部份，星展建議投資人維持「槓鈴式」存續期間策略，同時均衡配置存續期間介於 1 至 3 年和 7 至 10 年、評級為 A/BBB 的投資等級公司債，可望直接受惠於降息啟動的收益。

股債之外，伴隨美國總統選舉可能加劇市場不確定性，星展認為將私募資產納入投資組合，有助於調節風險並降低整體組合波動。