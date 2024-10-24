〈星展投資展望〉日元150就過貶了！合理價位在這「區間」 黃金明年上看2835美元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-24 18:56
星展銀行（台灣）於今 (24) 日舉辦 2024 年第四季投資展望記者會，星展銀行投資產品與顧問服務部消費金融處副總裁陳昱嘉，代表該集團發表看法。他指出，看好黃金作為避險資產，並預期未來 12 個月黃金的滾動目標價為每盎司 2,835 美元。日元未來走勢，端看美國降息的速度和幅度，他認為 1 美元兌 150 日元已「過貶」，140-145 元是日央行較能接受的合理價位。
美國聯準會 9 月大幅降息 50 個基點後，正式開啟降息周期。然而，鑒於美國消費保持強勁、家庭和企業的資產負債表現穩健，以及聯準會具備充裕貨幣政策工具緩衝，星展集團認為美國經濟仍將實現軟著陸。
全球其它主要央行部分，歐洲央行 10 月會議再次降息 25 個基點，繼續採取寬鬆政策；中國央行也持續推出新的支持性政策；日本央行則將維持貨幣政策正常化，預期 2025 年第 1 季將再升息一碼。
外匯市場方面，考量在經濟軟著陸情境下，美國聯準會展開降息循環，星展預期美元指數（DXY）將跌破 100。而受惠於電子產業上升周期，亞洲地區出口復甦，將可望支撐亞洲貨幣表現。
對於日元走勢，陳昱嘉表示，日本的經濟面和經濟措施早已發酵，日元匯率端看美國降息的速度和幅度，他認為一美元兌 150 日元已「過貶」，140-145 元是較合理價位。
股票市場部份，星展看好美國股市多頭走勢可望延續，並擴及至先前表現落後之類股；亞洲股市則受益於利率下滑、弱勢美元和中國近期的刺激措施，尤其為是過去數年表現相對落後的東協（ASEAN）股市，可望迎來較佳表現。另外，隨著美國聯準會降息，亞洲不動產投資信託（REITs）也因融資成本降低和較高的股息收益率而受惠。
類股部分，星展則持續看好美國大型科技和 AI 相關類股的長期成長，且預期公用事業、必需消費品與醫療保健等防禦性類股的表現將優於大盤。
債券市場部份，星展建議投資人維持「槓鈴式」存續期間策略，同時均衡配置存續期間介於 1 至 3 年和 7 至 10 年、評級為 A/BBB 的投資等級公司債，可望直接受惠於降息啟動的收益。
股債之外，伴隨美國總統選舉可能加劇市場不確定性，星展認為將私募資產納入投資組合，有助於調節風險並降低整體組合波動。
此外，在地緣政治衝突升級、美元走弱及多國央行買盤支撐下，星展仍看好黃金作為去美元化和應對貨幣貶值的避險資產，並預期未來 12 個月黃金的滾動目標價為每盎司 2,835 美元。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇