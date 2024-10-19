總座變身男模！渣打銀首度跨界「台北時裝週」與永續時尚品牌公益展演

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-19 11:34

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10/17-18 日兩天，渣打國際商業銀行與零廢時尚品牌「Story Wear」跨域合作，將渣打銀行「Futuremakers 全球公益計畫」融入該品牌 2025 全新系列的發表，也為臺北時裝週融入更多公益元素。渣打銀行總經理邢保利穿著零廢時 裝，在永續時尚舞台獻出個人「首秀」，成為注目焦點。

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渣打銀行與零廢時尚品牌「Story Wear」攜手將「渣打 Futuremakers 全球公益計畫」帶入臺北時裝週大秀，圖為渣打銀行總經理邢保利亮相於臺北時裝週的永續時尚舞台。（圖：渣打提供）

邢保利指出，秉持「here for good」的品牌承諾，渣打銀行透過自身的影響力，為社區永續發展注入新活力。其中，致力於推動經濟共融所發起的「全球青年經濟賦能計畫－Futuremakers 全球公益計畫」，便聚焦在支持身心障礙和女性青年，目標在 2030 年前，為全球的青年創業家和求職青年創造並維持 140,000 個工作機會，賦予他們經濟自主能力。

Story Wear 創立於 2018 年，主打永續時尚，提供全系列丹寧原創時尚單品，以零廢棄時尚為核心，堅持商品均為手工製成，由在地婦女、5 個非營利組織手工製成．其中包含：婦女協會、家扶中心、腦麻協會等。渣打銀行也很榮幸在推動永續時尚的過程中，透過廢棄牛仔褲回收與各項志工服務，與 Story Wear 攜手合作。

隨著零廢時尚風潮的盛行，渣打銀行積極響應，動員員工力量參與牛仔布料回收的行列，並透過內部志工活動深化與 Story Wear 的合作，協助拆解牛仔褲，還參與零廢棄牛仔布料的再生創作。本次於臺北時裝週永續大秀義賣的手工玫瑰胸花，正是由來自臺北、桃園與新竹三地渣打志工們的精心製作，義賣所得款項將全數投入「渣打 Futuremakers 全球公益計畫」，繼續支持各類協助弱勢青年經濟自主的專案，展現渣打銀行對永續發展與社會責任的堅定承諾。