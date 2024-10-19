總座變身男模！渣打銀首度跨界「台北時裝週」與永續時尚品牌公益展演
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-19 11:34
10/17-18 日兩天，渣打國際商業銀行與零廢時尚品牌「Story Wear」跨域合作，將渣打銀行「Futuremakers 全球公益計畫」融入該品牌 2025 全新系列的發表，也為臺北時裝週融入更多公益元素。渣打銀行總經理邢保利穿著零廢時 裝，在永續時尚舞台獻出個人「首秀」，成為注目焦點。
邢保利指出，秉持「here for good」的品牌承諾，渣打銀行透過自身的影響力，為社區永續發展注入新活力。其中，致力於推動經濟共融所發起的「全球青年經濟賦能計畫－Futuremakers 全球公益計畫」，便聚焦在支持身心障礙和女性青年，目標在 2030 年前，為全球的青年創業家和求職青年創造並維持 140,000 個工作機會，賦予他們經濟自主能力。
Story Wear 創立於 2018 年，主打永續時尚，提供全系列丹寧原創時尚單品，以零廢棄時尚為核心，堅持商品均為手工製成，由在地婦女、5 個非營利組織手工製成．其中包含：婦女協會、家扶中心、腦麻協會等。渣打銀行也很榮幸在推動永續時尚的過程中，透過廢棄牛仔褲回收與各項志工服務，與 Story Wear 攜手合作。
隨著零廢時尚風潮的盛行，渣打銀行積極響應，動員員工力量參與牛仔布料回收的行列，並透過內部志工活動深化與 Story Wear 的合作，協助拆解牛仔褲，還參與零廢棄牛仔布料的再生創作。本次於臺北時裝週永續大秀義賣的手工玫瑰胸花，正是由來自臺北、桃園與新竹三地渣打志工們的精心製作，義賣所得款項將全數投入「渣打 Futuremakers 全球公益計畫」，繼續支持各類協助弱勢青年經濟自主的專案，展現渣打銀行對永續發展與社會責任的堅定承諾。
渣打銀行不僅攜手「Story Wear」，為二度就業婦女與萱藝新知關懷協會身障家庭提供支持，還邀請了台北市視障者家長協會與勵馨基金會代表共同與渣打銀行總經理邢保利亮相於臺北時裝週的永續時尚舞台，這一合作象徵「渣打 Futuremakers 全球公益計畫」將以活力與創意，與各方夥伴一起拓展影響力。
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