搶10億歐元商機！星展成歐盟碳交易系統首家提供融資及避險方案的東南亞銀行

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▪ 避險：提供企業管理歐盟排放配額庫存相關財務風險的避險策略 星展集團金融市場處交易部門主管戴敏峰表示，隨著脫碳進程不斷加速，排放配額和自願性碳權的交易日益重要，成為激勵企業減少碳足跡並採用清潔技術的重要機制之一。 做為一間目標導向的銀行，星展致力推動亞洲低碳轉型。星展集團的減碳業務結合設計金融市場方案的深厚專業知識，並將其應用於歐盟排放交易體系等碳市場，旨在為客戶提供實用解決方案，協助應對新興風險並把握邁向淨零未來的機遇。 EU ETS 是全球首個碳排放交易制度，旨在激勵企業採用低碳技術，並運作於「總量管制與排放交易」機制，對高耗能產業設置年度碳排放量上限，且每年逐步降低排放配額。每一個配額代表允許排放 1 噸二氧化碳或等效的其他溫室氣體，納入此制度的企業必須擁有足夠的碳權來支持其碳排放量，否則將面臨罰款。企業可透過購買、交易或獲得排放配額來達成碳排規範。

作為全球規模最大且最成熟的合規碳市場之一，2024 年，EU ETS 擴大涵蓋範圍，將歐盟以外公司的航運排放納入管理。根據此制度，進出歐盟港口的大型船舶需持有足夠配額以覆蓋其一半的碳排放量。



預估顯示，至 2026 年，亞洲航運公司每年在歐盟排放配額上的支出將超過 10 億歐元（約新台幣 357 億元），其中以新加坡和中國的航運公司預計承擔最大部分費用。這些規範對企業的營運資金需求帶來重大壓力，尤其是在歐盟排放配額價格波動的情況下挑戰更加嚴峻。過去兩年，歐盟排放配額價格每噸在 50 歐元至 98 歐元（約新台幣 1,782 元至新台幣 3,494 元）之間。



面對這些挑戰，星展集團減碳業務部門致力於提供解決方案，協助企業有效管理合規碳市場帶來的新興風險並履行氣候義務。該部門觀察到企業對應對歐盟碳排放交易體系複雜性的需求日益增加，並已成功完成兩筆相關交易。



第一筆是協助托克集團（Trafigura）獲得營運資金融資，並以歐盟排放權配額庫存作為回購協議（repo）的抵押品。這項以歐盟排放配額作為抵押的回購交易是業界首批依據全球主回購協議（GMRA）進行的創新案例之一，全球主回購協議為證券回購交易的業界標準。



此交易使托克集團能釋放資產負債表上的歐盟排放權配額，轉化為營運資金。回購協議依照全球主回購協議架構，不僅提供更靈活的期限選擇，亦實現更簡單且透明的定價模式。



第二筆為協助全球第六大貨櫃航運公司—海洋網聯船務（ONE）執行了一筆購買歐盟排放權配額的場外交易，成功抵銷海洋網聯船務旗下貨櫃船兩個月的碳排放量。此交易使其得以對沖未來價格波動風險，並鎖定歐盟排放配額的當前市場價格。



這些交易是星展集團持續推動創新融資解決方案，促進實體經濟減碳的最新舉措。作為首家加入淨零銀行聯盟（Net Zero Banking Alliance）的新加坡銀行，星展銀行也是全球首 100 家簽署該聯盟的銀行之一。