〈日股盤後〉靜候國會大選 日經跌破3萬8關卡

國會大選前最後一個交易日，投資人態度趨謹慎，日經 225 指數 ( NKY ) 周五 (25 日) 開盤即摔落 3 萬 8 關卡，隨後持續在平盤小幅震盪，終場下跌 229.37 點或 0.6%，報 37,913.92 點，寫近三周以來低點。

‌



另一方面，東京 10 月核心 CPI 年增僅 1.8%，是 5 個月以來首度未達日本央行的目標值 2%，這是日本央行衡量升息與否的關鍵指標，該行將在大選後舉行政策會議，總裁植田和男表示，日本央行有時間考慮其下一步政策措施，暗示下周不會升息。

