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〈日股盤後〉靜候國會大選 日經跌破3萬8關卡

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-25 14:44

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〈日股盤後〉靜候國會大選 日經跌破3萬8關卡。(圖:shutterstock)

國會大選前最後一個交易日，投資人態度趨謹慎，日經 225 指數 (NKY) 周五 (25 日) 開盤即摔落 3 萬 8 關卡，隨後持續在平盤小幅震盪，終場下跌 229.37 點或 0.6%，報 37,913.92 點，寫近三周以來低點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 17.25 點或 0.65%，報 2,618.32 點，連續第 6 個交易日收黑。


日經 225 指數的成分股中，超過 8 成走跌。權值股軟銀下跌 0.47%，迅銷下跌 0.7%；半導體族群相對抗跌，東京威力科創漲 0.85%、DISCO 漲 0.27%。

分析師指出，政治的不確定性，往往會讓負面影響會持續更久。如果執政聯盟失去多數席次，日股恐怕會出現反射性的避險賣壓。

另一方面，東京 10 月核心 CPI 年增僅 1.8%，是 5 個月以來首度未達日本央行的目標值 2%，這是日本央行衡量升息與否的關鍵指標，該行將在大選後舉行政策會議，總裁植田和男表示，日本央行有時間考慮其下一步政策措施，暗示下周不會升息。
 

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