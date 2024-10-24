保單強制執行 金管會擬排除健康險、傷害險 壽險豁免門檻降

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-24 20:43

‌



金管會主委彭金隆今 (24) 日赴立法院備詢，立委關切保單被強制執行解約議題，他透露，保險法修正草案會予以簡化，預計 10 月底送行政院，再盡快送到立法院審議；保險局副局長陳清源補充說明，主要參考最高法院大法庭第 897 號裁定，確定得強制執行只有人壽保險，將會訂定豁免範圍，但大幅低於先前的 100 萬元，不過，健康險、傷害險等皆可排除作為強制執行標的。

彭金隆指出，預告期間有收到很多各界的意見，大法庭的決議是針對人壽保險，不含健康與傷害險，但因為年金險跟壽險很像，有很高的儲蓄性質，因此，保險法此次修正就是針對壽險跟年金險的解約金，達到一定金額以上，才能強制執行。

‌



立委王鴻薇問及，仍是設定 100 萬元以下不可被強制執行嗎？彭金隆說，執行額度預計連結行政執行法中的最低生活費用的幾個月作為標準，金額大約落在 10 到 20 萬元以內。

陳清源於金管會例會中表示，主要參考最高法院大法庭第 897 號裁定，確定得強制執行只有人壽保險契約，再去訂定豁免的門檻，目前仍在針對外部意見重新檢討。

原先預告限縮是以保險金額來評估，但考量到保險金額與解約金因為不同險種很難做連結，後來認為應該是用解約金的方式去規範比較實際。至於最低生活費，陳清源說，每個縣市水準不一樣，像是台北市每月必要生活費約 2 萬 3 多元。

針對主委提及的免遭強制執行範圍，陳清源解釋，預計以強制執行法第 122 條第 2 至 4 項原則為主，考量債務人最低生活費所需，以及共同生活、扶養親屬所需費用，超過的部分才能作為扣押或強制執行的標的。