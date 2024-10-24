南非政治風險增！銀保曝險642億元 南非幣計價基金規模2666億元

南非政府要求我國代表處於 10 月底前遷出首都，政治風險急遽升溫，金管會持續緊盯我國金融三業曝險狀況，根據統計，截至今年 9 月底止，銀行、保險合計曝險部位 641.86 億元，年減 1.8%，證券期貨業則為 0 曝險，不過，投信業者發行 南非幣 計價境內外基金規模達 2666 億元，共計 345 檔，證期局官員強調，基金部位不等於曝險。

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銀行局副局長侯立洋表示，整體曝險金額與去年同期差異不大，略增 0.12 億元，可能受匯率影響較大，其中，臺灣銀行因有南非分行，所以授信曝險金額較大。

尚光琪強調，當有政經風險時，自律規範裡都有註明，投信業者發行基金或總代理引進基金時，都必須注意風險，都有規範業者。