南非政治風險增！銀保曝險642億元 南非幣計價基金規模2666億元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-24 18:39
南非政府要求我國代表處於 10 月底前遷出首都，政治風險急遽升溫，金管會持續緊盯我國金融三業曝險狀況，根據統計，截至今年 9 月底止，銀行、保險合計曝險部位 641.86 億元，年減 1.8%，證券期貨業則為 0 曝險，不過，投信業者發行南非幣計價境內外基金規模達 2666 億元，共計 345 檔，證期局官員強調，基金部位不等於曝險。
根據銀行局統計，國銀目前對南非曝險共計 11 家，截至 2024 年 9 月底，授信金額 40.17 億元、拆存金額 14.44 億元、投資金額 13.25 億元，合計曝險 67.86 億元，授信占比超過一半。
銀行局副局長侯立洋表示，整體曝險金額與去年同期差異不大，略增 0.12 億元，可能受匯率影響較大，其中，臺灣銀行因有南非分行，所以授信曝險金額較大。
證期局主秘尚光琪表示，證券期貨業對於南非曝險金額為 0，對於立委質疑台灣核備可銷售的南非幣計價基金相當龐大，她強調，這不等於曝險金額。
尚光琪說明，截至今年 9 月底止，境內基金規模 231.01 億元、境外基金規模 2434.91 億元，合計總規模 2665.92 億元；基金檔數部分，境內共有 325 檔、境外 20 檔，合計 345 檔。
尚光琪強調，當有政經風險時，自律規範裡都有註明，投信業者發行基金或總代理引進基金時，都必須注意風險，都有規範業者。
保險業方面，保險局副局長陳清源說明，截至今年 9 月底，壽險業對南非曝險共有 5 家業者，合計 574 億元，較去年同期減少 12 億元，主要是持有政府公債或其他債券，產險持無持有債券。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 未成年無照駕駛釀3死 強制險賠付後將向監護人求償
- 友邦人壽首家獲准外匯準備金新制 凱壽已送件
- 中信金案9/24准駁 銀行局喊話3金控：籲維持金融市場穩定發展
- 假冒金管會官員行投資詐騙 這次詐到記者一句話逼露餡
上一篇
下一篇