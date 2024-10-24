〈財委會質詢〉彭金隆首談否准中信金案理由 「法規不明確檢討中」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-24 12:43

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金控三角戀日前掀起熱議，但中信金公開收購新光金案最終遭到金管會緩議，也就是不同意，為金融市場投下震撼彈，今 (24) 日於立院財委會上，有立委對金管會否准的理由提出質疑，主委彭金隆首度談起此案，他強調，公開收購 10% 至 51% 規定的 10% 只是門檻，並非核准的標準，主要擔心的是市場秩序，因被併標的有兩種不同意見，不過，近期已在檢討法規不明確的地方。

中信金 (2891-TW) 先前送件申請以公開收購方式投資新光金 (2888-TW) 持股比率 10% 至 51%，金管會於 9/16 宣布持 4 大理由不予同意，中信金 9/20 經董事會討論後，決議停止進行本案，表示尊重主管機關指示。而「新新併」已於 10 月 9 日召開股東臨時會通過，不過，目前雙方尚未向金管會遞件申請。

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今天在財委會上，民進黨立委郭國文提出質疑，依照 2018 年金管會修正的金融控股公司投資管理辦法，控制性持股修改至 10%，但中信金提出的公開收購案是 10% 至 51%，金管會最後卻以 10% 無法確定絕對控制力予以否准。

對此，彭金隆表示，最近開始檢討這件事情，但 10% 只是一個門檻，還是要視其他條件而定。

郭國文追問，依照公開收購公開發行公司管理辦法，可採現金與股票對價方式，但金管會卻又主張公開收購必須採 100% 現金。

彭金隆指出，金控投資如果經過金管會核准，3 個月之內再用公開收購辦法一次購足，金融整併不一樣，公開收購法適用於一般公司，是有現金、股票，但依照過往的案例，也只有 6 件含股票，大部分都是採現金。

彭金隆直言，確實在法規上沒有寫很清楚，遊戲規則明確非常重要。

郭國文進一步質疑，中信金是外部人士，難以掌控新光人壽實際的財務狀況，為何也是否准的理由？彭金隆表示，中信金的計畫書不便公開，但要收購一家公司時，內容都不講清楚，就會懷疑價格到底怎麼訂出來的。彭金隆也認同，要確實完全掌握其財務狀況有困難，但這麽大的公司，必須對股東負責，對於開價及內容都要有一定程度的掌握。