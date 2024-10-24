奧孟亞10/25登興櫃 ANY002完成多國授權開始認列簽約金

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-24 18:10

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晟德 (4123-TW) 轉投資的新藥開發公司奧孟亞 (7776-TW)，將於明 (25) 日以 42 元參考價登興櫃，並規劃明年下半年轉上市櫃。奧孟亞旗下口服胜肽專利平台開發的產品中，以 ANY002 進度最快，目前已完成多國授權，並已開始認列授權金。

ANY002 及 ANY004 為奧孟亞主要產品，兩款產品的適應症為糖尿病及減重。其中 ANY002 為首個商業化的產品，目前已完成動物和早期人體先驅試驗，且在歐洲、美國、加拿大、澳洲、印度、巴西等國家市場已經授權給國際大藥廠。

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奧孟亞進一步指出，ANY002 簽約金加上後續里程碑金的總金額約 1.5 億新台幣，簽約金今年下半年已開始認列，明年開始將陸續認列里程碑金。ANY004 部分，也將進入早期的人體試驗，計畫以 502(b)(2) 新藥方式上市。

奧孟亞於 2016 年成立，資本額約 4.9 億新台幣，總部設置在在台灣，印度子公司則有研發實驗室，另外在美國也設有辦事處。全球員工約 20 人，和來自歐美和台灣的顧問團隊 10 人，管理團隊擁有 20 年的生物製劑和小分子藥物開發、行銷、全球商務開發的豐富經驗。