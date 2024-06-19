晟德轉投資奧孟亞完成4.56億現增 搶占口服減肥藥市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-19 15:10

晟德 (4123-TW) 今 (19) 日宣布完成轉投資奧孟亞新一輪的現金增資，總額新台幣 4.56 億元已全部到位，將用於旗下 GLP-1 相關產品 ANY002 劑型配方優化、加速 ANY004 臨床試驗進度，同時搶占口服減肥藥的市場。

晟德指出，奧孟亞本輪原定募資 3 億元，在多組法人股東加碼下，達成 4.65 億元的超額認購。除原始大股東晟德持續支持，合庫、元富、Maxpro 創億資本、長聖生技等皆為新增的法人股東，總估值達 14.56 億元。

根據 Dimension 市調機構預測，全球減肥市場的價值在 2023 年已達到 1655 億美元，預計到 2032 年將增至 3993 億美元，複合年成長率高達 10.3%。根據 Next Move 指出，2023 年 AI 市場價值約 1000 億美元，減肥藥市場規模已追上，未來甚至可能超越 AI 產業，減肥藥市場極具潛力。

2023 年底減肥藥在歐美已有 2 種選擇，包含禮來的 Zepbound 以及諾和諾德的 Wegovy，晟德集團旗下的奧孟亞 Anya，就是對標諾和諾德與禮來的生技新創公司，已取得突破進展。此次募資完成後，奧孟亞同步推動公司在公開市場發行，預計 2024 年底前登興櫃。

奧孟亞為口服胜肽藥物專家，主要產品包括 ANY002 和 ANY004，涵蓋熱門的 GLP-1 產品 Semaglutide 和 Tirzepatide，並打造專屬口服劑型。

其中，ANY002 已完成早期人體試驗，將以 Rybelsus(Semaglutide) 學名藥 ANDA 方式進軍全球，目前與國際知名藥廠簽約完成美國、歐洲、印度、加拿大等多國授權，簽約金約 1800 萬至 2100 萬臺幣，預計 6 月認列收入。