奧孟亞口服胜肽劑型改良技術平台 造福糖尿病患者

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-03 19:27

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胜肽藥物是一類由多個氨基酸組成的低分子生物藥，廣泛應用於治療糖尿病、骨質疏鬆症、癌症及減重等疾病。由於其高度選擇性和低毒性，胜肽藥物能夠精確調節體內的生理過程，逐漸在醫療市場上獲得重視。常見的胜肽藥物如胰島素、重組人副甲狀腺素和促黃體素促效劑，已成為多種慢性病治療的主力。

然而，儘管胜肽藥物具有顯著的療效，傳統上多數胜肽藥物必須通過注射方式給藥。這是因為胜肽分子安定性差、細胞膜滲透力差、半衰期短等劣勢，使得劑型開發上始終難以突破而侷限在針劑的應用上，尤其口服劑型下在胃腸道中容易被胃酸和腸胃道消化酶迅速分解、難以穿越腸黏膜和細胞膜，導致口服生物利用率極低。

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基於上述因素，使得頻繁注射成為常態，對於需要長期治療的慢性病患者來說，不僅增加了不便，也降低了患者的依從性，成為胜肽藥物應用的一大痛點，限制了其應用範圍。

各大藥廠積極尋求口服胜肽的解決方案，寄望於劑型改良後可擴大使用範圍，但經過多年研發，口服胜肽仍面臨許多瓶頸。

首先，口服胜肽在體內的生物利用率和藥物血中濃度難以達到注射劑型的水準。由於藥物在胃腸道內易被分解，導致有效藥物吸收有限，這使得藥效大打折扣。為了提高藥效，通常需要大幅增加劑量，但這不僅增加了生產成本，也帶來了潛在的安全風險。這些問題使得許多口服胜肽的研發計畫陷入停滯，難以成功商業化。

針對上述挑戰，奧孟亞推出了 MIRA/JE® 口服胜肽技術平台，突破了傳統胜肽藥物劑型改良的瓶頸。該平台通過創新的賦形劑組合技術，大幅提升了胜肽藥物的口服生物利用率。

奧孟亞說明，MIRA/JE® 技術利用金屬離子與還原劑的雙重作用，成功抑制消化道酵素對藥物的分解，搭配吸收促進劑和 P - 醣蛋白抑制劑，顯著增強藥物在腸胃道中的吸收率和滲透性，從而克服了胜肽藥物口服後藥效不足的問題。

與其他技術平台相比，MIRA/JE® 展示了顯著的優勢。以胰島素、重組人副甲狀腺素和促黃體素促效劑為例，該平台的生物利用率比現有技術高出 2 至 10 倍，顯示出其卓越的經濟效益和臨床優勢。

奧孟亞 MIRA/JE® 平台的應用廣泛性與效用已經引起全球領先藥廠的關注，並在今年完成首發產品的國際授權，進一步證明其研發實力與平台可行性。

奧孟亞提到，未來該平台將以授權模式，協助胜肽新藥研發公司將針劑劑型轉化為口服劑型，降低新藥開發風險，並延長原料藥的專利壽命，為藥企建立新的專利壁壘。在專利懸崖日益逼近的背景下，MIRA/JE® 平台可衍生擴充的各式口服胜肽產品無疑具備巨大的商業潛力。