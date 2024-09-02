口服胜肽新藥奧孟亞Q4登興櫃 首發產品瞄準千億糖尿病、減肥市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-02 16:20

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生技新藥再添新兵，專注於口服胜肽藥物開發的奧孟亞，憑藉其全球專利技術平台及已完成國際授權的首發產品，將於今年第四季重磅登錄興櫃。奧孟亞說明，首發產品 ANY002 將瞄準千億的糖尿病治療及減肥市場。

隨著藥物研發的進步，蛋白質、抗體、胜肽等生物藥以優異的安全性和有效性逐步取代小分子藥物。然而，由於人體消化系統的限制，這類藥物至今仍以針劑形式給藥 j 為主，對於需要長期治療的慢性病及中老年患者來說，是一大負擔。

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奧孟亞憑藉自主研發的 MIRA/JE® 口服胜肽平台，大幅提升藥物的血中濃度及生物利用率，高於其他技術平台達 2 至 10 倍不等，在使用同劑量原料藥情況下，具有更優療效性的潛力。奧孟亞的專利技術平台已在全球超過 21 個國家進行專利布局，並成功取得美國、歐洲、印度、新加坡及臺灣等 10 餘國的專利。

面對日益激烈的醫藥市場競爭，奧孟亞以高技術門檻的胜肽藥物針劑改口服劑型為技術開發主軸，成功在新藥開發市場中脫穎而出，首發產品 ANY002 瞄準全球千億規模的糖尿病和減肥藥市場。

奧孟亞進一步提到，ANY002 以諾和諾德旗下產品使用的核心成分，開發出目前全球少數用於治療第二型糖尿病及肥胖症的口服胜肽藥物。臨床試驗結果顯示，ANY002 的生物等效性與原廠藥相當，其優異的臨床試驗數據已吸引國際大藥廠的關注，今年 6 月奧孟亞正式開始進行國際授權，已簽訂的授權市場涵蓋美國、加拿大、歐洲、澳洲、中東及印度等地。

奧孟亞執行長史格瑞曾任國際知名藥廠 Sandoz 山德士與 Alvogen 艾威群台灣區總經理，參與多項國際投資及併購案，並主導 Alvogen 併購美時製藥。他的國際視野與產業網絡是促成 ANY002 成功授權的關鍵。除了執行長外，奧孟亞的經營團隊由來自全球的醫藥開發與市場拓展專家組成，憑藉豐富的業界經驗和深厚的網絡資源，奧孟亞得以高效推進產品研發，並迅速應對市場變化。