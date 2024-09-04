國際藥廠爭相投入減肥藥GLP-1 奧孟亞 專利技術平台成全球最佳夥伴

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-04 18:17

‌



隨著肥胖成為全球嚴重的健康問題，GLP-1 受體促效劑憑藉其顯著的減重效果及特殊的藥理機制，迅速成為醫藥界的焦點。GLP-1 從糖尿病治療起步，現已拓展至肥胖、心血管疾病預防等多個領域。市場預估，GLP-1 藥物市場規模將在 2032 年達到 4711 億美元。

自 1985 年發現天然 GLP-1 以來，隨著胺基酸序列編輯技術的進步，GLP-1 藥物已從短效形式演變為長效，並從最初的第二型糖尿病治療，擴展至減重領域。

‌



未來，GLP-1 藥物有望進一步涵蓋心血管疾病、慢性腎炎、代謝性脂肪肝及阿茲海默症等重大疾病治療領域。這一龐大的市場吸引國際藥廠爭相布局，除了已占據市場主導地位的諾和諾德 (Novo Nordisk) 與禮來 (Eli Lilly)，默克 (Merck)、默沙東 (MSD)、羅氏 (Roche) 及阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 等大型製藥企業也紛紛投入 GLP-1 受體促效劑的研發。

GLP-1 是一種由人體自然產生的激素，具有調節血糖及增加飽食感的作用。其刺激餐後胰島素分泌及抑制餐後昇糖素分泌的能力，使其在單獨使用時幾乎不會引起低血糖的副作用。此外，GLP-1 通過與大腦神經細胞的交互作用，產生飽足感並降低食慾。由於 GLP-1 能有效降低血糖、減少肥胖且副作用低，因此成為醫療期刊及報導的熱點。

然而，現有 GLP-1 藥物仍存在一些亟待解決的問題。首先是提升藥效，開發新型胜肽以更有效地降低糖化血色素，增強減重效果，並減少噁心、嘔吐及腹瀉等副作用。其次是改進胜肽製程，以降低昂貴的生產成本。

最後，也是最緊迫的挑戰，是改善 GLP-1 藥物的劑型和給藥方式。目前，大多數 GLP-1 藥物需經皮下注射，這不僅涉及使用前的回溫等待，還有注射部位疼痛、纖維化等不便，降低了病人的治療依從性。儘管已有少數口服劑型問世，但其吸收效率與穩定性仍需改進，且專利障礙也限制了其他口服劑型的開發與上市。

在這一競爭激烈的市場中，專注於口服胜肽藥物開發的奧孟亞，憑藉獨特技術，突破口服胜肽劑型研發與上市的瓶頸。

奧孟亞的全球專利技術平台及自主研發的 MIRA/JE® 口服胜肽平台，大幅提升了藥物的生物利用率，成功解決生物藥在口服給藥中的挑戰。首款產品 ANY002，瞄準全球規模達千億美元的糖尿病及減重治療市場，目前已在歐盟、美國及加拿大市場授權給國際大藥廠，並正在洽談亞洲市場的合作。

2023 年全球 GLP-1 受體促效劑市場規模估計為 367.9 億美元，並以年複合成長率 (CAGR) 超過 30% 的速度高速成長中。在此快速增長的市場中，奧孟亞的 MIRA/JE® 口服胜肽專利平台與國際大藥廠的合作，有望加速口服胜肽劑型的開發與上市，協助延伸產品線並延長產品生命週期。