竣邦-KY明年營收拚雙位數年增 毛利率可望同步增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-24 16:09

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蕭志偉指出，目前新客戶 VUORI、Alo、Under Armour 和 Fanatics 的訂單量顯著增加，預計明年對營收貢獻可望來到 10-15%，既有客戶如 Nike 也繳出連三年成長的表現，推升公司業績向上。竣邦主要客戶還包括 Canada Goose、Boardriders、BURTON 等。

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蕭志偉表示，以客戶每年採用竣邦的產品數來看，由 2022 年為 513 件、2023 年為 559 件，預估今年可提升至 614 件，每年約有雙位數成長，產品開案到出貨約 10-12 個月，目前訂單能見度達明年第一季。

竣邦也持續擴大越南產能，蕭志偉指出，越南廠主要生產運動休閒服的機能布料、單價較高，明年產出提升下，將挹注業績及毛利率表現。以竣邦今年產能分布來看，台灣 10%、中國大陸 60%，越南 30%，明年越南比重可望提升到 35-40%。

蕭志偉強調，除將持續增加運動休閒品牌的合作比重，並加大對針織產品的研發投入；同時專注於環保可持續材料，和複合功能產品的拓展，以滿足國際品牌的高標準要求；將持續帶動新客戶訂單動能，打下明、後年營運成長目標。