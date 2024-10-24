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〈焦點股〉川普交易再現帶旺生技族群 順藥亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-24 13:01

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川普交易再現帶旺生技族群，順藥亮燈漲停。(圖：shutterstock)

美國總統大選將至，選情陷入膠著使得「川普交易」再現，帶旺生技族群，今 (24) 日包括生技股王保瑞 (6472-TW)、股后藥華藥 (6446-TW) 雙雙走強，順藥 (6535-TW) 更因旗下中風新藥 LT3001 二期將在年底取得結果，亮燈漲停寫下新天價。 

順藥今天早盤以 327 元開高走高，午盤強攻漲停板，亮燈鎖住 355 元，持續站穩所有均線外，股價更創下歷史新天價，成交量則超過 1000 張。至於三大法人籌碼動向，本周三大法人合計僅買超 85 張。 


順藥旗下治療急性缺血性腦中風新藥 LT30001，上個月在中國完成二期臨床試驗最後一位受試者隨訪，預計年底取得二期臨床試驗結果，並有望於 2025 年取得授權。 

保瑞股價整理已久，今天早盤最高漲至 762 元，一度站回 750 元關卡，漲幅逾 2%。保瑞持續受惠合併效益發酵，旗下全球 CDMO 代工業務事業體自 9 月起併入美國無菌針劑／充填廠 (Baltimore 廠) 完整營收，帶動 9 月營收突破 20 億元。 

藥華藥今天早盤最高漲至 651 元，漲幅同樣超過 2%。藥華藥 9 月罕見新藥 Ropeg 在美國銷售表現亮眼，帶動 9 月營收達 9.3 億元，連續 5 個月成長，第四季展望正向。 

另外，台康生技 (6589-TW)、晟德 (4123-TW)、益安 (6499-TW) 今天也強勢表態，皆有 3 至 4% 的漲幅，寶齡富錦 (1760-TW)、科妍 (1786-TW)、中天 (4128-TW) 及合一 (4743-TW) 皆同步表態。 

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川普交易美國總統大選生技保瑞藥華藥順藥

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寶齡富錦86.80.70%
益安49.25.69%
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台康生技90.93.30%
順藥3559.91%
合一1380.00%

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