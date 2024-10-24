〈焦點股〉川普交易再現帶旺生技族群 順藥亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-24 13:01

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順藥今天早盤以 327 元開高走高，午盤強攻漲停板，亮燈鎖住 355 元，持續站穩所有均線外，股價更創下歷史新天價，成交量則超過 1000 張。至於三大法人籌碼動向，本周三大法人合計僅買超 85 張。

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順藥旗下治療急性缺血性腦中風新藥 LT30001，上個月在中國完成二期臨床試驗最後一位受試者隨訪，預計年底取得二期臨床試驗結果，並有望於 2025 年取得授權。

保瑞股價整理已久，今天早盤最高漲至 762 元，一度站回 750 元關卡，漲幅逾 2%。保瑞持續受惠合併效益發酵，旗下全球 CDMO 代工業務事業體自 9 月起併入美國無菌針劑／充填廠 (Baltimore 廠) 完整營收，帶動 9 月營收突破 20 億元。