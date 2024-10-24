導入7000半導體及AI國際人才 Talent Taiwan南部辦公室提供一站式服務

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-24 11:07

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國際人才「進得來」、「留得住」，國發會昨 (23) 日舉辦國際人才服務及延攬中心南部辦公室 (International Talent Taiwan Southern Office) 啟用典禮，由國發會副主委詹方冠及行政院南部聯合服務中心執行長許乃文共同揭幕，未來將提供在南臺灣的 7 千餘位外國專業人才，以及其眷屬等一站式服務，協助國際人才於南臺灣深耕發展。

Talent Taiwan 國際人才服務及延攬中心南部辦公室啟用典禮，並有立委林岱樺、AIT 高雄分處張子霖處長（Neil Gibson）高雄市政府副秘書長陳盈秀、屏東縣政府參議王榮愷、澎湖縣政府參議陳晶卉見證。

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詹方冠表示，近年南部地區產業發展快速，在半導體 S 廊道、高雄亞洲新灣區等政策推動下，發展重點已由傳統產業、重工業轉型為半導體及 AI 等高科技智慧產業。臺灣雖然在半導體及 AI 等領域占有一席之地，為提升國際競爭力，需有充沛的優質人力，引進國際人才是有效的解方之一。



外國專業人才來臺及留臺面臨的問題涵蓋工作、簽證、租房、子女教育、法律與會計等各種面向，為讓國際人才「進得來」、「留得住」，國發會從法規面及執行面著手。

在法規面，研提外國專業人才延攬及僱用法修正草案，並針對放寬外國專業人才來臺工作、鬆綁外國人才停居留規定、外國專業人才適用勞退新制等進行研擬規劃。

在執行面，強化國際專業人才之生活諮詢服務力道，於南臺灣設置實體服務辦公室，透過服務專員，以及與會計師、律師事務所合作，提供南臺灣實體專責諮詢服務量能。

協助企業瞭解延攬國際人才之管道及作法，進一步協助企業擴展人力資源，緩解人力短絀現象。持續維運單一入口網站，提供國際人才來臺及留臺所需之工作、創業、租稅、醫療、健保、金融、子女教育及租屋住房等資訊，並協助解決問題。